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        Haberler Spor Futbol Monterrey'de Domenec Torrent dönemi! - Futbol Haberleri

        Monterrey'de Domenec Torrent dönemi!

        Meksika 1. Lig ekiplerinden Monterrey, teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrent'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 14:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:19
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        Torrent'in yeni takımı belli oldu!
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        Meksika 1. Lig temsilcisi Monterrey, takımın başına İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in getirildiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Torrent'in takıma katıldığı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası hazırlıklarına başlanıldığını belirtti.

        62 yaşındaki teknik adam, bir dönem Galatasaray'ı çalıştırmış ve 20 maçta 1.30 puan ortalaması tutturmuştu.

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