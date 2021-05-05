Merakla beklenen mor iPhoneların fiyatları belli oldu, Türkiye satışları başladı. Apple'ın Spring Loaded adlı Nisan ayı lansmanında tanıttığı mor renkli iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinin Türkiye satışlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. İşte İşte Mor iPhone 12 mini ve iPhone 12 Türkiye satış fiyatları

MOR İPHONELAR RESMEN SATIŞTA!

Apple’ın Nisan etkinliğinde tanıttığı mor renkli iPhone 12'lerin satışı başladı. Daha renkli bir OLED ekran ve düşmelere karşı 4 kat daha iyi performans sunan Ceramic Shield ile donatılan bu iPhone 12 modelinin en büyük yeniliği ise adından da anlaşılabileceği gibi rengi oldu.

Mor renkli iPhone 12 mini’nin Türkiye fiyatı 9 bin 999 TL’den başlarken, yine mor renkli iPhone 12’nin başlangıç fiyatı ise 10 bin 999 TL olarak açıklandı. Apple Türkiye üzerinden mor renkli iPhone siparişi verilebiliyor.