Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP MotoGP'nin Macaristan'daki 8. etabını Marc Marquez kazandı

        MotoGP'nin Macaristan'daki 8. etabını Marc Marquez kazandı

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Macaristan Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, birinci sırada bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 16:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macaristan'ın 8. etabında kazanan Marquez!

        Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Macaristan Grand Prix'sini zirvede tamamladı.

        Sezonun 8. yarışı, başkent Budapeşte yakınlarındaki 4,08 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirildi.

        Marc Marquez, 42 dakika 55.325 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.

        Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta, liderin 1.343 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise 11.632 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

        Marquez, İtalyan motosikletçiler Giacomo Agostini (122) ve Valentino Rossi'den (115) sonra tüm sınıflarda 100 etap galibiyetine ulaşan üçüncü pilot oldu.

        REKLAM

        Genel klasman lideri İtalyan Marco Bezzecchi (Aprilia), ilk turda yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha) ise yarışı, liderin 25.135 saniye arkasında bitirerek 11. sırayı aldı.

        Sezonun 9. etabı Çekya Grand Prix'si, 21 Haziran'da koşulacak.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Marco Bezzecchi (İtalya): 180 puan

        2. Jorge Martin (İspanya): 160

        3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 138

        4. Pedro Acosta (İspanya): 132

        5. Marc Marquez (İspanya): 108

        22. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 9

        ÖNERİLEN VİDEO

        39 kentte DEAŞ'a ağır darbe: 361 gözaltı!

        39 kentte DEAŞ'a ağır darbe: 361 gözaltı!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün