HABERTURK.COM

Yeni araçların güvenlik sistemleri ile ilgili yeni bir dönem başlıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni güvenlik yönetmeliğinde, motorlu araçlarda zorunlu hale gelecek güvenlik sistemleri tanımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Motorlu Araçlar ve Römorklar ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile Tip Onayı Yönetmeliği'ne göre, motorlu araçların tüm kategorileri için, akıllı hız desteği, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı, gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı, acil duruş sinyali, geri manevrada algılaması ve olay veri kaydedicisi bulundurma zorunlu hale gelecek.

Söz konusu güvenlik sistemleri Temmuz 2022'den itibaren yeni araçlarda zorunlu hale gelecek.

ARAÇ HAKKINDAKİ TÜM BİLGİLERİ TOPLAYACAK

Bir çarpışmadan kısa bir süre önce, çarpışma esnasında ve hemen sonraki süreye göre kaydetme ve saklama kabiliyetine sahip olan olay veri kaydedicisindeki verilerin, aracın yoldaki hızını, frenlemesini, konumunu ve devrilmesini (yana yatma-devrilme durumunu),bütün güvenlik sistemlerinin aktivasyonunun durumunu ve oranını, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi, fren aktivasyonu ve araca monte aktif güvenlik ve kaza önleme sistemlerinin ilgili giriş parametrelerini, yüksek doğruluk ve verinin sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde içereceği de bildirildi.

Ayrıca, olay veri kaydedicilerinin devre dışı bırakılamayacağı ve kapalı devre bir sistemde çalışacağı aktarıldı.

Yönetmelikte bahsi geçen sistemlerin ayrıntılı tanımları da Resmi Gazete'de yer aldı.

- Akıllı hız desteği: Özel ve uygun geri bildirimler sağlayarak sürücünün yol ortamına uygun hızı korumasına yardımcı olan sistemi.

- Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı: Motorlu araçlarda satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılmasını kolaylaştıran standart bir arayüzü.

- Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı: Sürücünün trafik durumuna dikkat etmeye devam etmesine yardımcı olan ve dikkati dağıldığında sürücüyü uyaran sistemi.

- Geri manevrada algılama: Geri manevra sırasında öncelikle çarpmayı önlemek amacıyla sürücünün aracın arkasındaki insanların ve nesnelerin varlığından farkında olmasını sağlayan sistemi.

- Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarısı: Araç sistemleri analizi yoluyla sürücünün uyanıklığını değerlendiren ve gerektiğinde sürücüyü uyaran sistemi,

- Acil duruş sinyali: Aracın arkasındaki diğer yol kullanıcılarına, araca geçerli yol koşullarına göre yüksek bir geciktirme kuvveti (frenleme gibi) uygulandığını belirten ışıklı sinyal fonksiyonunu.

- Olay veri kaydedicisi: Çarpışmadan hemen önce, çarpışma sırasında ve hemen sonrasında çarpışmanın kritik parametrelerini ve bilgilerini sadece kaydetme ve depolama amacıyla kullanılan sistemi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!