MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 3. Ayak Yarışı ertelendi!

26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Tuzla Park Karting Pisti'nde düzenlenmesi planlanan MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 3. Ayak Yarışı ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamada, "26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde, Tuzla Park Karting Pisti'nde Kütahya Çini Spor Kulübü (KÇSK) tarafından organize edilmesi planlanan MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 3. Ayak Yarışı, TOSFED Medikal Delegesi Dr. Osman İREZ’in önerisi doğrultusunda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı hava sıcaklıklarının yaratabileceği sağlık riskleri göz önünde bulundurularak, yarışma süresince doğrudan güneşe ve yüksek ısıya maruz kalacak sporcu, teknik ekip ve görevli personelin sağlığını korumak amacıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.