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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Moussa Kyabou resmen Gençlerbirliği’nde - Futbol Haberleri

        Moussa Kyabou resmen Gençlerbirliği’nde

        Gençlerbirliği, Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:14
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        Moussa Kyabou resmen Gençlerbirliği'nde!
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        Kırmızı-siyahlılar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak FC Sheriff Tiraspol forması giyen Moussa Kyabou ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Futbola ülkesi Mali’de başlayan Moussa Kyabou, buradan FC Sheriff Tiraspol takımına transfer oldu. Moldova kulübünde 5 sezon oynayan Kyabou, 99 maça çıkarken Mali Milli Takımı formasını ise 8 kez giydi.

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