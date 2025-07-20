MSB, Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen bazı fotoğrafları ilk kez yayımladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 'Irkımın Akdeniz'de bir sevinci var. Yurdumun Mersin'den öte bir devamı var' dizeleriyle yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir milletin sabrı taştığında, vatan, denizin ötesinde de vatandır diyerek yola çıkıldı. Bu kareler, sadece bir askeri harekatın değil, insanlık onurunun ve kardeşliğin sessiz şahididir.

İlk kez gün yüzüne çıkan Mutlu Barış Harekatı'na ait tarihi fotoğraflarla, milletimizin hafızasına kazınan o destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz. İzlediğiniz görüntüler; Türk milletinin, kardeşine nasıl kol kanat gerdiğinin ve barış için nasıl kararlı adımlar attığının ifadesidir. Mutlu Barış Harekatı'nın 51'inci yılında şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türkü, bizim canımızdır."

Paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen ve ilk kez yayımlanan fotoğraflarla oluşturulmuş video klibe de yer verildi. İlk defa yayımlanan fotoğrafların, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında asteğmen rütbesinde vatan borcunu yerine getiren Erdoğan Parlak'a ait olduğu belirtildi.