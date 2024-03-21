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        Haberler Yaşam MSÜ taban puanları açıklandı mı? 2024 ÖSYM MSÜ (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanları ve kontenjan listesi

        MSÜ taban puanları açıklandı mı? 2024 ÖSYM MSÜ (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanları ve kontenjanları

        ÖSYM'nin Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarınnı açıklanmasıyla MSÜ taban puanları gündeme geldi. Yaklaşık 700 bin kişinin katılım gösterdiği MSÜ taban puanları ve kontenjanları kara harp okulu, deniz harp okulu ve hava harp okulu olmak üzere değişkenlik gösteriyor. Kadın ve erkek farklı kontenjanlarda tercih yapmak isteyenler sayısal, sözel, eşit ağıtlık alanındaki sınav sonuçlarını öğrendi. Peki MSÜ taban puanları açıklandı mı? ÖSYM MSÜ 2024 (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanları ve kontenjanları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 22.03.2024 - 00:39
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        MSÜ taban puanları açıklanan sınav sonuçları sonrası merak konusu oldu. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları sonrası Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kadın-erkek kontenjan sayısı ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak. Peki MSÜ taban puanları 2024 belli oldu mu? İşte, ÖSYM (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay MSÜ taban puanları ve kontenjanları listesi

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        MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

        MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıda 2023 MSÜ taban puanları listesi yer alıyor. Adaylar, geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelere göre MSÜ puanları hakkında fikir sahibi olabiler.

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        MSÜ'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

        2024 MSÜ sınavına 736 bin 894 aday başvurdu. Sınava çeşitli nedenlerle katılamayan adaylar da hesaba katılırsa sınava 700 bin kişi civarında adayın katılım sağladığı düşünülüyor. Resmi rakamlar ÖSYM tarafından henüz paylaşılmadı.

        2023 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

        HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652

        KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148

        KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

        2023 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

        HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781

        KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057

        KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

        KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076

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        2023 MSÜ ASTSUBAY MYO ADAYLARI

        KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949

        BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153

        BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828

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        2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Savunma Üniversitesi 2024 tercih takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercihlerin Mayıs ayı içerisinde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişme gelince haberimizde yer alacaktır.

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