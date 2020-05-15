Müge Anlı'da Mehmet Avcı cinayeti tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Manisa Akhisar'ın Selçuklu köyünün dışında bulunan bağ evinde cesedi bulunan 62 yaşındaki Mehmet Avcı'nın katili aranıyor. Programa konuk olan Avcı'nın yakınları ise gizli kalan şeyleri gün yüzüne çıkardı. İşte, Müge Anlı Mehmet Avcı cinayetinde yaşananlar...



MÜGE ANLI'DA MEHMET AVCI OLAYI NEDİR?

Manisa Akhisar’daki bağ evinde cinayete kurban giden 62 yaşındaki Mehmet Avcı’nın katili kim sorusu tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Selçuklu Köyü’nün dışında bulunan bağ evinde tek başına yaşayan Mehmet Avcı, 10 Ekim 2017 tarihinde öldürülmüş olarak bulunmuş ancak cinayeti işleyen şahıs ya da şahıslar bulunamamıştı.

MEHMET AVCI'NIN KATİLİ BULUNDU MU?

Mehmet Avcı'nın köylerinde Perihan isimli bir kadına aşık olduğu ve ilişki yaşadıkları iddialar arasında yer alıyor. Hatta Perihan'a bir mektup bırakıp kendini öldürdüğü iddia edilmişti.

Çelişkili ifadeler veren ve 9 ay tutuklu kalan Bekçi Ahmet ile ilgili de birçok iddia var. Mehmet Avcı ve Perhan'ın bir ilişkisi olduğu, bu ilişkinin de Bekçi Ahmet tarafından bilindiği ve Perihan'ı tehdit ettiği söyleniyor.

Mehmet Avcı ile ilişkilerini bildiğini, eğer kendisiyle birlikte olmazsa tüm köyü haberdar edeceğini söylemesinin ortaya çıkması herkesi şok eden detaylar arasındadır.

Mehmet Avcı'nın komşunun iddia ettiği üzere cinayet gecesi Mehmet Avcı'nın evinden 3 el silah sesi duyduğunu ve sonrasında o kişinin motosiklete binip kaçtığını ifade etti.

Emniyet Kuvvetlerinin yaptığı araştırma sonucunda katil bulundu.Cinayette adı sıkça geçen Hakan Y. tutuklandı. Birçok kişi tarafından ihbar edilen bu isim, programa çağrılmış ancak gelmemişti.