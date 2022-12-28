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Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sapık Sinan Türkiye'yi sarstı

Türkiye, ekranların dikkat çeken yapımlarından biri olan reality show Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan "Sapık Sinan" olayını konuşuyor. Müge Anlı'nın canlı yayında gözyaşlarına boğulduğu olayla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sapık Sinan olay yarattı!

    Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bu hafta "Sapık Sinan" olayı damga vurdu. Avukat Rahmi Özkan ile Müge Anlı'yı adeta çileden çıkaran olaya ilişkin ayrıntıları derledik. İşte, Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir sorusunun yanıtı... 
  • Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sapık Sinan olay yarattı!

    MÜGE ANLI SAPIK SİNAN OLAYI NEDİR?

    Tokat 11 gündür kayıp olan Arife Gökçe'yi arıyor. 64 yaşındaki 5 çocuğu 12 torunu bulunan Arife Gökçe evinde tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Arife Gökçe'nin kayıp vakası araştırılırken, köylüsü Sinan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve sürekli cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. 
  • Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sapık Sinan olay yarattı!

    RAHMİ ÖZKAN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ! MÜGE ANLI SİNİRDEN AĞLADI

    Bugün ise canlı yayına bağlanan Kemal Karaaslan'ın Sinan'la ilgili ifşaları herkesi sarstı. Avukat Rahmi Özkan kendini tutamayıp Sinan'ın yüzüne tükürürken Müge Anlı dinledikleri karşısında sinirden ağladı.
  • Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sapık Sinan olay yarattı!

    EVİNDE TAVUK PİŞİRİRKEN KAYIPLARA KARIŞTI

    5 çocuğu 12 torun sahibi Arife Gökçe, oğlunun sınıf arkadaşı olan ve kendisine Arife anne diyen Sinan Sardoğan isimli tacizcisinin hedefi oldu. 64 yaşındaki Arife Gökçe, 11 gün önce evinde eşi için tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Eşi ve çocukları Arife Gökçe'yi her yerde aradı ama izine rastlayamadı. Jandarma devreye girdi ve tüm köyde arama yapıldı ancak Arife Gökçe sırra kadem basmıştı. Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma derinleştirilince Sinan Sardoğan tarafından cinsel taciz mesajlarına maruz kaldığı ortaya çıktı.
  • Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sapık Sinan olay yarattı!

    MÜGE ANLI'YA İTİRAF

    Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir "Arife yenge bir dışarı gelir misin' diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı.
  • Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sapık Sinan olay yarattı!

    KAMERA ARKASINDA TECAVÜZ İDDİASI KAMERA ARKASINDA TECAVÜZ İDDİASI

    Sinan Sardoğan o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'yi tecavüz ettiklerini söyledi. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti.
  • Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sapık Sinan olay yarattı!

    İTİRAF MI İFTİRA MI? İTİRAF MI İFTİRA MI?

    Dün (27 Aralık 2022 Salı) yayında Müge Anlı kamera arkasındaki konuşmalara istinaden olayda ismi geçen Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan'ı yayına çıkardı. Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan tüm iddiaları yalanlarken, jandarmaya da çağrıldıklarını ve ifade verdiklerini anlattılar. Yayında Kadir Durmuş'un izah edemedi durumlar ortaya çıkarken, onun da bir başka kadını taciz ettiği ifşa oldu. Ancak Kadir ile Mustafa'nın olay günü Arife Gökçe'nin evine gittiklerine dair ne bir delil ne de tanık vardı. Kadir ve Mustafa yayında Sinan ile yüzleşince Sinan Sardoğan söylediği herşeyi bu kez inkar etti.
  • Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sapık Sinan olay yarattı!

    SİNAN'IN KIZ KARDEŞİ İSYAN ETTİ SİNAN'IN KIZ KARDEŞİ İSYAN ETTİ

    Canlı yayına Sinan Sardoğan'ın evli olan kız kardeşi Serap Bayrak da bağlandı. Serap Bayrak, kardeşinin Arife Gökçe'yi taciz ettiğini öğrendiğini ve kendisine itirafta bulunduğunu söyledi. Kardeşi Sinan'a doğruları anlatması için yalvaran Serap Bayrak, 'annen yaşındaydı bunu nasıl yaparsın' diyerek ağladı. Sinan Sardoğan ise kız kardeşine yaptığı itirafları da reddetti.
  • Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Sapık Sinan olay yarattı!

    ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVMÜŞ ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVMÜŞ

    Kemal Karaaslan canlı yayında Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'den önce de kendi eşi Fatma Karaaslan'ı taciz ettiğini anlattı. Sinan, evli ve çocuklu Fatma Karaaslan'ın önce cinsel içerikli mesajlarla taciz etmiş. Kemal Karaaslan şikayetçi olunca karakolda ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ama Sinan sapkınlıklarına devam etmiş hatta daha ileri boyuta taşımıyor. Fatma Karaaslan'ı çocuklarının yanında dövmüş, annesinin başını yarmış.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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