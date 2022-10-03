Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatan Muhteşem Yüzyıl dizisinde; Halit Ergenç ve Meryem Uzerli başrollerini paylaşıyordu.

Dizide birçok çocuk oyuncu şehzade veya sultan olarak rol almıştı. Bu isimlerden biri de Şehzade Cihangir'i canlandıran Aybars Kartal Özson!