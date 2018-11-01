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“Eşim beni silah çekip vursa ben şikayetçi olmam. Siz 16 yıldır eşim dediğiniz birine aile içinde yaşadığınız şeyler yüzünden bu hale geliyorsunuz. Annesi vefat etmeden önce onu bana emanet etti. Olabilir ben de hatalar yapmışımdır, yaptığım hatalar da beni ilgilendirir. Ben onu üzmüşümdür ama pişmanımdır, pişman olmuşumdur. Neticede bizim bir çocuğumuz var ona bunları yaşatmaya kimin hakkı var. Yaşananların üstünde iki yaz geçti yeter artık. Ben bana yapılan suçlardan beraat ettim. Yani yapılan haberlerin hepsi yalan. Biz o kişi o değil diyorsak değildir. Yüz tanıma programı var diyorlar, yok öyle bir şey. Bunları bir çete bilerek ve isteyerek yapıyor. Hayatımla ilgili doğru olmayan binlerce şey yazıldı. Karımla 16 yılım geçti beni dövdürse de vursa da ondan şikayetçi olmam. Ben ondan şikayetçi olursam oğlumun yüzüne bakamam, o benden olursa oğlunun yüzüne nasıl bakacak”