MÜSİAD Hatay'da Ahmet Akyüz dönemi başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay 12. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Ahmet Akyüz getirildi. Tek liste ile gerçekleşen ve üyelerin tamamının desteğiyle bayrağı devralan Akyüz, ilk mesajında Hatay’ın gelişimine katkı sağlayan iş insanları olarak, MÜSİAD çatısı altında aynı heyecan ve kararlılıkla görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

MÜSİAD’ta iki dönem başkanlık yapan Ali Özyurt: “MÜSİAD Hatay Şubemiz 18 Yıl Önce Şahsım ve Kurucu Başkanımız Sayın Fatih TOSYALI'nın önderliğinde yakın birkaç yol arkadaşımızın girişimleri ve üstün çabaları ile MÜSİAD ın 28.Şubesi olarak 11 Haziran 2007 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Bölgemizin önemli sanayici ve iş adamlarının bir araya gelerek oluşturduğu ve daha sonra bu oluşuma katılan üyeleri ile birlikte kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini sürekli geliştiren MÜSİAD Hatay, Hatay’ın en önemli Sivil Toplum Kuruluşlarından biri haline gelmiştir.

Şahsım ve Yönetim Kurulum olarak Göreve geldiğimiz 2021 yılının ilk gününden itibaren MÜSİAD Hatay Şubesini hak ettiği değere ulaştırmak için çalışmalara başladığımızı belirtmek isterim. Dernek Merkezimizi Saygın ve prestijli bir İş Merkezine taşıdık, MÜSİAD Hatay Şubemizin kuruluşundan başlayarak süregelen sosyal sorumluluk projemiz ihtiyaç sahibi Üniversite Öğrencilerine Karşılıksız Burs Desteği Programını Göreve geldiğimiz 2020 yılında 19 Olan Üniversite Öğrenci sayısını 2024 yılında 164 Üniversite Öğrencisine burs desteği sağlayarak 8 kat arttırdığımızı ve Hatay’da yapılan Sosyal sorumluluk projelerinin tamamına katkı sağladığımızı ifade etmek isterim. ‘YENİ YÖNETİME HAYIRLI OLSUN’ 6 Şubat 2023 yılında Asrın Felaketi olarak adlandırılan depremlerde MÜSİAD ailemizin ne kadar büyük Bir Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu Şehrimize ve 11 İlimize yaptıkları destekler ve özverili çalışmalarda hissettik ve şahit olduk. Şahsım ve Yönetim Kurulum adına Genel Başkanımıza ve emeği geçen Tüm MÜSİAD ailemizin Üyelerine Teşekkürlerimi iletiyorum. 2021-2024 yılları arasında bizden desteklerini esirgemeyen MÜSİAD Hatay Şube ve Genç MÜSİAD Hatay Üyelerimize Şahsım ve Yönetim Kurulum adına teşekkür ediyor ve MÜSİAD Hatay Şube ailesinin bir üyesi olmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. MÜSİAD Hatay Başkanı olarak seçilen Sn. Ahmet Akyüz ve ekibinin genç dinamik enerjilerinin MÜSİAD Hatay Şubemizi daha ileri hedeflere taşıyacağına inancım tamdır. MÜSİAD Hatay Başkanı Sn. Ahmet Akyüz ve Yönetim Kuruluna yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.