Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) hakkında bilgilendirildi. Dernek yöneticileri bu kapsamda Türkiye Varlık Fonu yetkilileri ile bir araya geldi.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez ile bazı fon yetkililerinin katıldığı toplantıda, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Köse, SENYAP Genel Müdürü Ahmet Buğa, GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Köse ve GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun hazır bulundu.
Toplantıda Sönmez ve beraberindeki yetkililere, GABORAS'A ilişkin kapsamlı sunum yapılarak, teknolojik ve altyapı olarak gelinen son durum hakkında bilgi verildiği ve GABORAS ile hedeflenen amaçlardan bahsedildiği kaydedildi.
MÜSİAD ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında kurulan GABORAS'ın, uluslararası MÜSİAD ağı sayesinde, yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekme noktasında da rol üstleneceğinin toplantıda konuşulan konulardan biri olduğu bildirildi.
'ALTERNATİF SERMAYE PİYASALARI GELİŞTİRİYOR'
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye'nin, yeni bir felsefe, ekonomik sistem ve gayrimenkul piyasası üretebilecek potansiyele, tarihsel yeteneğe ve sorumluluğa sahip olduğunu bildirdi.
Varlık Fonu'nun asıl hedeflerinden birisinin, "Türkiye'de dünyaya örnek olacak bir finans sistemi kurmak ve onu yönetmek" olduğunu aktaran Sönmez, yerli ve milli teknolojinin ürettiği GABORAS'ın, dünya gayrimenkul piyasasına yeni bir model sunacağını anlattı.
Sönmez, GABORAS için, "Bu sistem, alternatif sermaye piyasalarını ve araçlarını geliştiren, borsa ile taşınmaz varlıkları, pay ve türevlerini birleştiren bir yapıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Gayrimenkul sektöründeki dağınıklığın ve değer karmaşasının aşılmasının yanı sıra sektörün endeksleşme halinde ortaya 4 trilyon liralık menkul değer piyasasının çıkabileceğini aktaran GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş da, bu piyasanın Türkiye ekonomisini bir üst noktaya taşıyabileceğine değindi.
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