Mustafa Alper Avcı'dan Adana Demirspor'a veda!

Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, 3-2'lik Başakşehir galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta son maçına çıkacağını söyledi.

Avcı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncuların hepsinin hak ettiği bir galibiyet oldu. Başakşehir'e karşı 10 kişi galip gelmek kolay değil. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SON MAÇIMA ÇIKACAĞIM"

Göreve geldiklerinden bu yana Adana Demirspor'un oyun olarak geliştiğini vurgulayan Mustafa Alper Avcı, şu görüşleri paylaştı:

"Eyüpspor ve Hatayspor maçları dışında sahada sürekli galibiyeti hak eden, birçok verilerde üst sıralarda olan bir takımımız vardı. Bu galibiyet aslında geç gelen bir ödül oldu. Saha dışıyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Bu gruba hep inandım. Hepsi çok iyi yerlere gelecek. Maalesef bir süreç var. Olumlu yönde olması en büyük temennimiz. Önümüzdeki hafta son maçıma çıkacağım. Adana Demirspor büyük bir camia. Bu aile umarım hak ettiği yere gelir. Hepsiyle bir yerde mutlaka yollarımız kesişir."