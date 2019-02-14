Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica maçı öncesinde TRT Spor'a konuştu. Cengiz, Benfica sınavı ile ilgili olarak "Tüm Türk takımları inşallah Avrupa'da başarılı olur. En başarılı olanın da Galatasaray olmasını istiyorum" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün yaptığı açıklamalarla da ilgili konuşan Cengiz, "Kimseye antipatimiz yok. İsterim ki rakip takımlarımın başkanları federasyon başkanı olsun, Ali Koç federasyon başkanı olsun. Yardımcıları da MHK başkanı olsun. Oyunu kurallarına göre oynayacaksak, bundan rahatsız olmam. Kim şampiyon olursa, onu alkışlarım" ifadelerini kullandı.

Cengiz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifası ile ilgili olarak ise "Yusuf Namoğlu'nu şahsen tanırım ama başkanlığım süresince asla aramadım. Ceza yediğimde de kimseyi aramadım. Ben her ağzımı açtığımda ceza yedim, rakipler yesin demiyorum. Benim de cezamı kaldırın da, ben de maç seyretmek istiyorum" diye görüş belirtti.

"KURNAZ" YANITI!

Başkan Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe'den Fatih Terim'in 'Hakemler de hata yapabilir' açıklaması için 'kurnazlık' ifadesi kullanıldı, bir şey demek ister misiniz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi: "Hocamız ironi yaptı. Ona kurnazlık denmez. Şark kurnazlığı başka bir şeydir, ona girmeyelim, orası üzer, kırar. Kimseyi kırmak istemiyorum. Başkalarına yapılan hataları da anlayışla karşılarız. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da 1-2 maç isyan etti, 'Lütfen onları da duyun' dedim. Empati yaptım. Biz VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik ama ceza aldık."