Mustafa Denizli'den Beşiktaş ve Fenerbahçe yorumu!

Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da Kevser İme Şahin'in sunduğu Ana Haber programında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi.

"ORKUN KÖKÇÜ ARTI PUANLA GELİYOR"

Orkun Kökçü baştan artı puanla geliyor, bu da onda bir rahatlık yaratabilir. Bu rahatlık, onu pozitif yönde etkiler. Orkun ciddi derecede kaliteli bir futbolcu. Direkt olarak skor katkısı çok fazla olan ve çalışkan bir futbolcu. Türk kontenjanı açısından da katkı sağlayacaktır. Hem gol atabilen hem de attırabilen bir futbolcu. Beşiktaş ciddi anlamda iyi bir transfer yaptı, ücretine bakınca da ciddi bir rakam.

"BEŞİKTAŞ NOKTA TRANSFERLER YAPTI"

Beşiktaş nokta transferler yaptı. Sol kanata aldığı futbolcu da (Jurasek) ciddi katkı sağlayacaktır. Jurasek'ten Beşiktaş beklediğinden fazla katkı alabilir diye düşünüyorum. Az ve öz transfer yaptı ama merkez savunmada sıkıntı yaşayabilir, yeterli sayıda oyuncusu yok. Sol kanata da bir transfer yaparsa ligin en iddialı takımlarından birisi olur.

📺 Ana Haber



🎙️ Mustafa Denizli: Orkun Kökçü baştan artı puanla geliyor, bu da onda bir rahatlık yaratabilir. Bu rahatlık, onu pozitif yönde etkiler. pic.twitter.com/3Ris3NwArx — HT Spor (@HTSpor) July 15, 2025

"FENERBAHÇE TAKIM OLAMIYOR"

Fenerbahçe, geçen sene takım görüntüsü vermedi. Dolayısıyla orada görev yapan herkesin bu işte payı vardır. Teknik adamından futbolcusuna, hatta yönetimine kadar payı vardır. Fenerbahçe, takım olamıyor. Takım birbirini tamamlayan etkenlerden oluşur. Bu sene bundan dönmesi lazım. Maçta ve çalışmada bunu göremiyorsun. Bu Portekiz kampı muhtemelen onlara iyi gelir. Sen istediğin kadar çok kaliteli kadro kur, takım olamıyorsan hiçbir işe yaramaz. Fenerbahçe bunun büyük sıkıntısını yaşadı.