Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki Batman Petrolspor- Kasımpaşa mücadelesi, tribünden konuk takım futbolcusu Fode Koita'ya yabancı madde atılması nedeniyle tatil edilmişti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli maç sonrasında maçın tatil edilmesiyle ilgili konuştu.

DHA'nın haberine göre yaşanan olayların tatsızlığına vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı "Bu tür olaylar her stadyumda olabilecek bir olay. Her yerde görülen tatsız olaylardan biri, maalesef bunlar devam ediyor. Bu sadece Batman'a mahsus bir şey değil. Türkiye'de her stadyumda karşılaşılabilir. Batman'da güzel, futbol adına keyifli bir gündü. Böyle bitmeseydi, her şey çok daha güzel olurdu. Koita'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Kanama şüphesiyle tedavisi yapıldı ancak sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

