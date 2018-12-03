Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe maçının ardından şunları söyledi:

"Maçı kaybetmek de mümkündü, öyle 1 puanı kazanç görebiliriz. Çok iyi başladık, 2. yarıda da pozisyonlarımız vardı. Pencerenin karşı tarafından bakınca bir büyük takımın geri dönüşü, bizim geriye düşmemiz, tekrar maçı kurtarmamız önemli. Oyunu 90 dakikaya yayamadık. Talihsiz bir gol yedik. Neticede alınmış 1 puan olarak görüyoruz. İki takım da iyi mücadele etti. Neticede ne sevindik, ne üzüldük diyebiliriz. Yoğun bir tempoya giriyoruz. Çok alternatifimiz yok. Kadıköy'de Fenerbahçe'den, durumu ne olursa olsun, 1 puan almak önemli.

Devre bitince penaltıyla ilgili konuşmadım. yediğimiz golden önce faul var mıydı acaba diye sordum hakeme. O da olmadığını söyledi. Biz de insanız. Neticede yaşanmış bitmiş. Hakemler her zaman hata yapabilir. Herhangi niyetle çalınmış bir düdük olmadığını biliyorum. Hata payı her zaman olan bir spor yapıyoruz. Hata varsa da yeni bir sistem geldi. Hakemlerimize güvenimiz tamdır. Hata yapsalar da onlarla ilgili düşüncemiz değişmez."

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