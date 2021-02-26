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Mustafa Muhammed gerçeği... Zamalek'in söz hakkı yok!

Galatasaray'ın devre arasında kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek Kulübü'nden gelen “Daha yüksek bir teklif gelirse bonservis de yükselir" açıklaması herkesi şaşırtmıştı. Ancak Mısır ekibinden gelen bu sözlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Mustafa Muhammed gerçeği... Zamalek'in söz hakkı yok!

Devre arası transfer döneminde Zamalek’ten 1.5 yıllığına kiralanan Mustafa Muhammed için Mısır Kulübü’nün yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı. Zamalek’in İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, “Daha yüksek bir teklif gelirse bonservis de yükselir" diyerek şaşırttı. Ancak Mısır Kulübü’ne kiralama bedeli olarak 2 milyon Dolar ödeyen ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar da 4 milyon Dolar ödemesi halinde oyuncunun bonservisini alacak olan Mustafa Cengiz yönetiminin kafası rahat… Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine göre, Zamalek’in bu sözleşme koşulları haricinde konuşma hakkı bulunmuyor. Galatasaray 31 Aralık 2021’e kadar 4 milyon Dolar ödediği takdirde Muhammed’in bonservisini alacak.

MUHAMMED İSTEMEZSE KİMSE ALAMAZ

Başta Premier Lig ekibi Crytal Palace olmak üzere Avrupa kulüplerinin radarına giren Muhammed, adaptasyon sürecini çabuk atlattı. Galatasaray taraftarının yoğun ilgisinden oldukça memnun olan Mısırlı golcü, Sarı-Kırmızılı formayı giydiği için çok mutlu… Galatasaray’da oyuncunun bu tavrına güveniyor. Zira oyuncu Galatasaray’da kalmak istemezse ayrılabilir. Ancak Cengiz yönetimi bu duruma ihtimal dahi vermiyor.

ZAMALEK YÖNETİCİSİ NE DEMİŞTİ?

Mısır basınına konuşan Zamalek yöneticisi Abdullah, “Galatasaray, Mostafa Mohamed’i satın almadan bir hafta-10 gün önceden bize bildirmek zorunda. Aralık ayının ortası gibi Galatasaray’dan geri dönüş gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mohammed’in başka bir takıma da transfer olabileceğine dikkat çeken Abdullah, “Eğer başka bir takımdan teklif gelirse bunu Galatasaray ile paylaşacağız. Teklif Galatasaray’a giderse onlar da bize bildirmek zorunda. Mohamed için 4 milyon Dolar’dan fazla bir teklif gelirse, Galatasaray cephesi bu rakama denk veya daha fazla ödeyeceği rakamla bonservisi alabilir. Yoksa oyuncu Zamalek’e geri döner ve kulübümüz teklifleri değerlendirir” açıklamasında bulundu.

ALBAYRAK'IN SÖZLERİ

Öte yandan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Muhammed'in bonservisi ile ilgili "Elbette bonservisini satın almak için opsiyonu kullanacağız. Bu yıl içinde bu opsiyonu kullanacağız" dedi.


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