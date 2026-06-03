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        Haberler Magazin Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan yıl dönümü kutlaması

        Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, evliliklerinin 4'üncü yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 20:03 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 3 Haziran 2022'de Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da hayatını birleştirmişti.

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        Ünlü çift, bugün evliliklerinin 4'üncü yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

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        "YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN"

        Melis Sütşurup, eşiyle birlikte olduğu bazı anları yayımlayıp, "Dünyanın dört bir yanında... Yıl dönümümüz kutlu olsun" ifadeleriyle eşine seslendi.

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        "İYİ Kİ SEN MELİS'İM"

        Sandal ise paylaşımına, "Farkındasın değil mi, her yıl daha da iyiye gidiyoruz. İyi ki sen Melis'im! Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü. Sütşurup, eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak, "İyi ki kocam" yorumunu yaptı.

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        Sandal ayrıca eşine beyaz çiçeklerden oluşan bir buket gönderdi. Sütşurup, üzerinde "Biri bitti, sonsuza dek devamı var. Seni seviyorum aşkım" notu yer alan buketin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Öte yandan, Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş; bu evlilikten 8 Ağustos 2008'de Yaman, 19 Şubat 2012'de ise Yavuz adında iki çocukları dünyaya gelmişti. İkili, 2018 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #mustafa sandal
        #Melis Sütşurup
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