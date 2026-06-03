Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan yıl dönümü kutlaması

"İYİ Kİ SEN MELİS'İM"

Sandal ise paylaşımına, "Farkındasın değil mi, her yıl daha da iyiye gidiyoruz. İyi ki sen Melis'im! Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" notunu düştü. Sütşurup, eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak, "İyi ki kocam" yorumunu yaptı.