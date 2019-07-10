Mütemadiyen kelimesi nasıl yazılır? Mütemadiyen kelimesinin anlamı nedir? Başta öğrenciler olmak üzere bazı vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

MÜTEMADİYEN NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, mütemadiyen şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "metamadiyen" yazımı ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "mütemadiyen"dir.

MÜTEMEDİYEN NE DEMEK?

Mütemadiyen sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "ara vermeden, sürekli olarak" anlamına gelmektedir.