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        Haberler Yemek Yapma Mutfak sofralarınızı renklendirecek ev yapımı pesto soslu spagetti makarna tarifi!

        Mutfak sofralarınızı renklendirecek ev yapımı pesto soslu spagetti makarna tarifi!

        Restoranlarda makarna alındığında çokça tercih edilen seçeneklerden olan pesto soslu spagetti, son zamanlarda evde de kolayca hazırlanabilen ve lezzetiyle sofraları süsleyen bir tarif olarak dikkat çekiyor. İşte, ailenize farklı bir yemek hazırlamak için iyi bir seçenek olan, ev yapımı pesto soslu spagettinin tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:31
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        Pesto; ezilmiş taze fesleğen, peynir, tuz, sarımsak, çam fıstığı ve zeytin yağı karışımından elde edilen bir sostur. Birçok yemekte kullanılan bu sosu insanlar genellikle en çok makarnayla buluşturuyor. Bu yüzden biz de haberimizde sizin için evde kolayca hazırlayabileceğiniz pesto soslu makarna tarifi hazırladık. İşte, pesto soslu makarnanın yapılışı...

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        PESTO SOSLU SPAGETTİ

        MALZEMELER:

        1 paket spagetti makarna

        5 bardak su

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı sıvı yağ

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        SOSU İÇİN:

        1 küçük demet fesleğen

        Yarım su bardağı zeytinyağı

        1 yemek kaşığı çam fıstığı

        1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

        2 iri diş sarımsak

        Yarım çay kaşığı karabiber

        1 çay kaşığı tuz

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        YAPILIŞI:

        Derin bir tencere çıkartın ve içerisine 5 bardak suyunuzu ekleyip kaynamasını bekleyin. Bu sırada içerisine tuzunu ve yağını atın. Kaynayınca makarnanızı ekleyin ve tüm suyu çekene kadar haşlanmasını bekleyin.

        Süzmenize gerek olmadan çekme usülü yaptığınız makarnanızı bir kenara alın ve sos yapımına geçin. Bu aşamada uğraşmak istemezseniz hazır pesto soslardan alıp 4-5 kaşık makarnanıza ekleyip karıştırabilirsiniz.

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        Evde hazırlamak isterseniz önce küçük bir tavada çam fıstıklarını hafif kızarana kadar kavurun. Bu sırada fesleğenleri yıkayıp kurutun. Tüm malzemeleri mutfak robotuna alıp iyice karışana kadar hızlı ayarda çekin.

        Bu aşamada pişen makarnanıza biraz yağ gezdirebilirsiniz. Makarnanızın üzerine sosunuzu ilave ettikten sonra üzerine az miktarda kaşar rendeleyebilirsiniz. Daha sonra kaşarlar eriyene kadar karıştırıp ocağın altını kapatın. Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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