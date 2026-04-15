Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Amedspor Nahit Eren: Hedeflediğimiz Süper Lig için kenetlenmenin tam da zamanı

        Nahit Eren: Hedeflediğimiz Süper Lig için kenetlenmenin tam da zamanı

        Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Bandırma'ya gidip üç puanı alıp kentte döneceklerini belirterek, "Amedspor'a gönül vermiş herkese seslenmek istiyorum. Hedeflediğimiz Süper Lig için kenetlenmenin tam da zamanı" dedi.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 19:21 Güncelleme:
        "Süper Lig için kenetlenme zamanı"

        Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, sezon başı planlamayı, kadro yapılanmasını, büyük Amedspor’u Süper Lig'e çıkarmak üzere şekillendirildiğini söyledi.

        "SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

        O amaçla da lige başladıklarını belirten Eren, "Kadro yapılanmamız, kadro derinliğimiz ve kentin beklentisi, bütün bölgenin beklentisi Amedspor’a gönül veren herkesin beklentisi Süper Lig'de görmek. Geldiğimiz aşama itibariyla, bulunduğumuz pozisyon itibarıyla lig tamamlansa Amedspor Süper Lig'i görecek. Bu avantajımızı kalan üç maçımızda da muhafaza ederek, üç maçımızda alacağımız olumlu neticelerle Süper Lig'e rakiplerimizin alacağı, ya da kaybedeceği puanı düşünmeden kendi maçlarımıza odaklanarak Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

        "SÜPER LİG İÇİN KENETLENME ZAMANI"

        "Teknik ekibimize, futbolcularımıza inanıyoruz. Zaman zaman bu tür yol kazalarımız olmadı mı, oldu tabii" diyen Eren, "Daha önce de yaşadık. Üç günde bir maç trafiğimiz var. Son 8-9 günde 3 maç yaptık. Zaman zaman yorgunluklar oluyor. Eminevim Ümraniyespor maçı, beklentileri karşılayan bir sonuç olmadı. Kendi sahamızda Amedspor, taraftar desteğiyle çok güzel neticeler aldık. Zaman zaman puanlar kaybettiğimiz maçlarımız da oldu. Son dört maça girmişken iç sahada hesaplamadığımız bir puan kaybı söz konusu oldu. Futbolcularımızla, teknik heyetimizle bu durumları değerlendirdik. Bu maçı unuttuk, Bandırmaspor maçına hazırlık yapıyoruz. Eminim ki, inanıyorum da Bandırma’ya gidip üç puanımızı alıp kentimize döneceğiz. Amedspor’a gönül vermiş herkese seslenmek istiyorum. Hedeflediğimiz süper lig için kenetlenmenin tam da zamanı" ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        O hastalar için son gelişmeler!
