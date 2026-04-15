Nahit Eren: Hedeflediğimiz Süper Lig için kenetlenmenin tam da zamanı

Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, sezon başı planlamayı, kadro yapılanmasını, büyük Amedspor’u Süper Lig'e çıkarmak üzere şekillendirildiğini söyledi.

"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

O amaçla da lige başladıklarını belirten Eren, "Kadro yapılanmamız, kadro derinliğimiz ve kentin beklentisi, bütün bölgenin beklentisi Amedspor’a gönül veren herkesin beklentisi Süper Lig'de görmek. Geldiğimiz aşama itibariyla, bulunduğumuz pozisyon itibarıyla lig tamamlansa Amedspor Süper Lig'i görecek. Bu avantajımızı kalan üç maçımızda da muhafaza ederek, üç maçımızda alacağımız olumlu neticelerle Süper Lig'e rakiplerimizin alacağı, ya da kaybedeceği puanı düşünmeden kendi maçlarımıza odaklanarak Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"SÜPER LİG İÇİN KENETLENME ZAMANI"

"Teknik ekibimize, futbolcularımıza inanıyoruz. Zaman zaman bu tür yol kazalarımız olmadı mı, oldu tabii" diyen Eren, "Daha önce de yaşadık. Üç günde bir maç trafiğimiz var. Son 8-9 günde 3 maç yaptık. Zaman zaman yorgunluklar oluyor. Eminevim Ümraniyespor maçı, beklentileri karşılayan bir sonuç olmadı. Kendi sahamızda Amedspor, taraftar desteğiyle çok güzel neticeler aldık. Zaman zaman puanlar kaybettiğimiz maçlarımız da oldu. Son dört maça girmişken iç sahada hesaplamadığımız bir puan kaybı söz konusu oldu. Futbolcularımızla, teknik heyetimizle bu durumları değerlendirdik. Bu maçı unuttuk, Bandırmaspor maçına hazırlık yapıyoruz. Eminim ki, inanıyorum da Bandırma’ya gidip üç puanımızı alıp kentimize döneceğiz. Amedspor’a gönül vermiş herkese seslenmek istiyorum. Hedeflediğimiz süper lig için kenetlenmenin tam da zamanı" ifadelerini kullandı.