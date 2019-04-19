UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Napoli'ye konuk olan Arsenal, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
İlk maçta rakibini 2-0'lık skorla deviren Arsenal, İtalyan ekibini toplamda 3-0'lık galibiyetle eleyerek yarı finalde Valencia'nın rakibi oldu.
Maçın genelinde oyunun hakimi olan Napoli, önemli gol fırsatlarından yararlanamazken, Arsenal'e galibiyeti getiren gol 36. dakikada Alexandre Lacazette'den geldi.
Kaleye yaklaşık 30 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lacazette, harika bir vuruşla fileleri havalandırdı.
Arsenal, yarı final ilk maçında Valencia'yı sahasında ağırlayacak, rövanş maçında ise İspanya deplasmanına gidecek.
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