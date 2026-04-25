Napoli: 4 - Cremonese: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Napoli sahasında Cremonese'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.
Giriş: 25 Nisan 2026 - 00:34 Güncelleme:
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Scott McTominay, 45. dakikada Filippo Terracciano (k.k), 45+3. dakikada Kevin de Bruyne ve 52. dakikada Alisson Santos attı.
Bu sonucun ardından Napoli 2 maç sonra kazandı ve 69 puana yükseldi. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Cremonese ise 28 puanda kaldı.
Ligin 35. haftasında Napoli deplasmanda Como'ya konuk olacak. Cremonese ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.
