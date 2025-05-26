Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli'den De Bruyne açıklaması - Futbol Haberleri

        Napoli'den De Bruyne açıklaması

        Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'yle gerçekleştirdikleri transfer görüşmesinde son aşamaya gelindiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 19:04 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli'den De Bruyne açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        NAPOLİ'DEN KEVİN DE BRUYNE AÇIKLAMASI

        Fabrizio Romano'nun haberine göre Manna, "Kevin De Bruyne transferi için aylardır çalışıyoruz ve artık son aşamaya gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

        Yıldız futbolcunun, Manchester City'de geçirdiği 10 yılın ardından Serie A şampiyonu Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi. De Bruyne, Napoli'ye imza atması halinde yıllık net 6 milyon euro kazanacak.

        Öte yandan İtalyan basınına konuşan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise transferle ilgili iyimserliğini şu sözlerle dile getirdi:

        REKLAM

        "De Bruyne'in bize katılacağına gerçekten inanıyorum. Bana, Napoli'de çok güzel bir ev aldığını söylediler."

        "HARİKA BİR MANZARAYDI"

        Belçikalı yıldız ve ailesiyle temasa geçtiğini açıklayan De Laurentiis, "Bu sabah kendisiyle, eşiyle ve 9 yaşındaki oğluyla iletişime geçtim. Harika bir manzaraydı, muazzam bir üçlüydüler." dedi.

        "YAZILMADIKÇA AÇIKLANMIŞ SAYILMAZ"

        Transferin resmileşmesi için temkinli olunması gerektiğini vurgulayan De Laurentiis, "Ancak bir haber, siyah beyaz yazılmadıkça açıklanmış sayılmaz." ifadelerini kullandı.

        PERFORMANSI

        Manchester City'de son sezonu istediği gibi gitmeyen ve sakatlıklarla boğuşan Kevin De Bruyne, 39 resmi maçta 6 gol 8 asist ile 14 gole doğrudan katkı verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin GÜran cinayetinde cezalar onandı
        Narin GÜran cinayetinde cezalar onandı
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!