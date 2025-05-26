Napoli'den De Bruyne açıklaması!

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NAPOLİ'DEN KEVİN DE BRUYNE AÇIKLAMASI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manna, "Kevin De Bruyne transferi için aylardır çalışıyoruz ve artık son aşamaya gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun, Manchester City'de geçirdiği 10 yılın ardından Serie A şampiyonu Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi. De Bruyne, Napoli'ye imza atması halinde yıllık net 6 milyon euro kazanacak.

Öte yandan İtalyan basınına konuşan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise transferle ilgili iyimserliğini şu sözlerle dile getirdi:

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"De Bruyne'in bize katılacağına gerçekten inanıyorum. Bana, Napoli'de çok güzel bir ev aldığını söylediler."