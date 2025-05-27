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        Haberler Ekonomi Teknoloji NASA'dan Mars paylaşımı - Teknoloji Haberleri

        NASA'dan Mars paylaşımı

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'taki keşif aracı Curiosity (Merak) Gezgini'nin, Gale Krateri'nde bulunan Sharp Dağı'nın eteklerinde çektiği panoramik görüntüyü paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 00:53 Güncelleme: 27.05.2025 - 00:53
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        NASA'dan Mars paylaşımı
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        NASA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, bazı bilim insanlarınca eski bir nehrin kurumuş yatağı olduğu düşünülen Sharp Dağı üzerinde ilerleyen Curiosity Gezgini'nin çektiği 30 saniyelik görüntüye yer verildi.

        Gale Krateri'nin 5 kilometre üzerinde yükselen dağın eteklerinde çekilen videoda, milyarlarca yıl önce meydana geldiği düşünülen kraterlerin oluşturduğu tepeler görüldü.

        Paylaşımda, "Sessiz, ince rüzgarı, hatta belki de eski bir kıyıya vuran, çoktan gitmiş bir gölün dalgalarını hayal edebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

        Curiosity Gezgini, 2014'ten bu yana, indiği yer olan Sharp Dağı'nın eteklerine tırmanmaya devam ediyor. Bilim insanları, milyarlarca yıl önce, Mars'ın geri kalanı gibi bu dağın da bugünkünden çok daha nemli olduğunu düşünüyor.

        Mars kurudukça rüzgar ve arta kalan suyun, dağı aşındırarak Curiosity'nin bugün görebildiği katmanlara ayırdığını değerlendiren bilim insanları, Mars doğasının bu kuruma süreci boyunca Gediz Vallis kanalını yamaç şeklinde oyduğunu belirtiyor.

        Curiosity, Kızıl Gezegen'de olası hayata dair yeni bulgular elde etmek amacıyla Mars yüzeyini taramaya devam ediyor.

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