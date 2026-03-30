NASA’nın Artemis Programı: Apollo’dan Günümüze İnsanlı Ay Misyonunun Kritik Dönüm Noktaları

NASA tarafından yürütülen Artemis programı, Apollo döneminden bu yana ilk kez astronotları Ay'a geri göndermeyi ve bölgede kalıcı bir insan varlığı tesis etmeyi hedefleyen ABD merkezli bir girişim. Washington yönetimi, Çin ile artan rekabet ortamında uzaydaki liderliğini korumak adına bu hedefi stratejik bir öncelik olarak tanımlıyor.

İşte Artemis programındaki önemli dönüm noktaları:

2017–2018: PROGRAMIN YENİDEN CANLANDIRILMASI

Donald Trump’ın ilk başkanlık dönemi sırasında NASA’ya, uzun süredir Mars’a odaklı olan insanlı uzay uçuşu hedeflerini yeniden Ay’a yönlendirmesi talimatı verildi. Ay çalışmaları; Space Launch System (SLS) roketi ve Orion mürettebat kapsülü ekseninde şekillendi. Temelleri iptal edilen Constellation programına dayanan bu donanımlarda; SLS ana aşamasında Boeing, katı yakıtlı iticilerde Northrop Grumman ve Orion uzay aracının inşasında Lockheed Martin ana yükleniciler olarak belirlendi.

2019: HIZLANDIRILMIŞ ZAMAN ÇİZELGESİ

Beyaz Saray, 2019 yılında astronotları 2024 yılına kadar Ay yüzeyine indirme hedefini koydu. Kısa süre sonra "Artemis" adını alan "Ay'dan Mars'a" programı kapsamında üç aşamalı bir görev dizisi planlandı: İnsansız test uçuşu (Artemis I), mürettebatlı Ay uçuşu (Artemis II) ve Ay yüzeyine iniş (Artemis III).

2020–2021: GECİKMELER VE İNİŞ ARACI SEÇİMİ

Teknik zorluklar, maliyet aşımları ve pandemi süreci; SLS roketi, Orion uzay aracı ve fırlatma altyapı çalışmalarında gecikmelere neden oldu. NASA, programın ilk Ay iniş aracı için SpaceX’in Starship sistemini seçti. 2024 hedefi resmi olarak korunsa da kurum bu tarihin artık ulaşılamaz olabileceğini kabul etti.

2022: ARTEMİS I GÖREVİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Kasım 2022’de fırlatılan Artemis I göreviyle, insansız Orion uzay aracı Ay yörüngesinde 25 günlük bir uçuş gerçekleştirerek başarıyla Dünya’ya döndü. Bu uçuş; derin uzay navigasyonu, iletişim sistemleri ve Orion’un ısı kalkanının yüksek hızla atmosfere girişteki dayanıklılığını test eden kritik bir adım oldu.

2023–2024: PROGRAMIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SpaceX seçimi üzerindeki hukuki tartışmaların ardından, Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin 2023 yılında NASA’nın ikinci Ay iniş aracı tedarikçisi olarak seçildi. Joe Biden yönetimi altında NASA, takvimi yeniden güncelleyerek ilk mürettebatlı iniş hedefini 2027 yılına erteledi. Ajans, bütçe görüşmeleri sürerken Çin’in paralel Ay hedeflerine dikkat çekerek programın önemini vurguladı.

2024: ARTEMİS II MÜRETTEBATI BELİRLENDİ

NASA; Artemis II görevinde yer alacak astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanadalı Jeremy Hansen olarak açıkladı. Bu görev, 1972'deki Apollo 17'den bu yana Ay yolculuğuna çıkacak ilk insanlı misyon olma özelliğini taşıyor.

2026:YENİ LİDERLİK ALTINDA KAPSAMLI REVİZYON

NASA İdaresi Başkanı Jared Isaacman, göreve gelmesinin ardından Artemis programında köklü bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Ay yörüngesinde planlanan uzay istasyonu "Lunar Gateway" projesi iptal edilerek kaynaklar, Ay yüzeyinde kalıcı bir üs inşasına yönlendirildi. Ayrıca, yüzey inişi öncesinde mürettebatın derin uzay operasyonlarında "kas hafızası" geliştirmesi amacıyla programa ek bir insanlı görev dahil edildi.

NİSAN 2026: ARTEMİS II AY ÇEVRESİ GÖREVİ

Nisan 2026'da NASA, dört astronotu yaklaşık 10 gün sürecek olan ve Ay'ın çevresinden geçecek Artemis II göreviyle fırlatmaya hazırlanıyor. Bu uçuşta Ay yüzeyine iniş yapılmayacak; ancak astronotlar Dünya’dan bugüne kadarki en uzak mesafeye taşınarak Orion'un yaşam destek, navigasyon ve iletişim sistemleri test edilecek. NASA, bu yeteneklerin güvenli bir iniş denemesi için zorunlu olduğunu belirtiyor.

2020'Lİ YILLARIN SONU: AYA İNİŞ HEDEFİ

Artemis programı, ticari olarak geliştirilen iniş araçlarıyla astronotları Ay yüzeyine geri döndürmeyi amaçlıyor. Elon Musk’ın SpaceX ve Jeff Bezos’un Blue Origin şirketleri, bu süreçte donanım tedariki için rekabet ediyor. Ay yüzeyinde yürüyecek ilk Artemis ekibinin, geliştirme aşamasını tamamlayan ilk aracı kullanması planlanıyor.

*Haberin görselleri NASA'dan alınmıştır.