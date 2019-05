EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, müsabakalar öncesinde Antalya'da kampa girdi. Kampın ilk günü Teknik Direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi, ardından futbolcular akşam saatlerinde ilk antrenmanına çıktı. 15 gün sürecek kampın ikinci gününde Milli Takım oyuncuları NazımSangare ve Ömer Ali Şahiner, düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"KENDİMİ GÖRSEM TÜRK SANMAM"

Daha önceden Türk pasaportu olduğu bilinmediği için çağrılmayan Sangare, Güneş'le bu konuda aralarında bir diyalog olup olmadığı sorularına, "Hoca Türk olduğumu bilmedi onu anlıyorum. Ben kendimi ilk defa görsem Türk olduğumu düşünmem, tam bir Türk tipim yok. Hocayla biraz konuştuk, burada olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerinde bulundu.

Babasının Gineli annesinin Eskişehirli olduğunu anımsatan Sangare, "Daha çok Türk hissediyorum, her zaman dedim ki ben Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çok şükür başardım. Buraya gelmek çok zordu ama burada kalmanın daha zor olacağını düşünüyorum. Kendime güveniyorum, inşallah burada forma giyeceğim ve giydikten sonra bırakmak istemiyorum" diye konuştu.

"UMUDUMU HİÇ KAYBETMEDİM"

Yaşıyla ilgili değerlendirmede bulunan Şahiner, performansıyla alakalı zaman zaman eksikliklerinin olduğunu belirterek, "Kime göre geç kalınmış bir durum, bu değişir. Ben çuvaldızı kendime batırıyorum her zaman. Burada olmak bizim elimizde, gösterdiğimiz performansla seçiliyoruz. Kimse dost ahbap olduğu için burada değil. Benim gibi oyuncuların önüne bakması ve kendine bir hedef koyması için önemli, ben umudumu hiç kaybetmedim. Alt yaş gruplarında başarılıyız, sonrası neden gelmiyor gibi soruların cevaplarını bunun altında arayabiliriz" şeklinde konuştu.

"PASAPORT DEĞİL YETENEK ÖNEMLİ"

Yabancı sınırının kaldırılmasına ilişkin, sahada oyuncunun pasaportunun değil yeteneğinin oynadığını kaydeden Şahiner, buna takılmamak gerektiğini ifade etti. "Bana göre futbolcunun pasaportu değil yeteneği önemli" diyen Şahiner, "Kaliteli yabancılar geldiği zaman hem ligimizin hem de takımlarımızın kalitesi artıyor. Ben de hem saha içi, hem saha dışı birçok olumlu davranışları kendime ilke ediniyorum" dedi.

"FRANSA MAÇI YIPRATICI OLACAK"

Kağıt üzerinde Fransa'yı daha önce yenemediklerini dile getiren Şahiner, "Karşımızda Dünya Şampiyonu bir takım var. Hem fizik olarak hem de performans olarak özellikle Fransa maçı yıpratıcı ve zor olacak. Fakat oradaki atmosferi bildiğim için, hem taraftarın desteğiyle hem de takımımızın kalitesiyle şartlar eşit olacak. Şu an içeride çok kaliteli bir ekip var, jenerasyon ve oyun olarak bir değişim var, son derece umut verici ve ışık veriyor bu takım. Zor bir maç kağıt üzerinde ama eşit şartlarda çıkacağız. Daha çok mücadele ederek sahada olacağız. İnşallah 6 puan olur ama olmazsa diğer seçenekler de düşünülür" diye konuştu. Bu sezonki performansı üzerine beklentilerin arttığına da dikkat çeken Ömer Ali, "7 golü seneye ben beğenmem, taraftar da beğenmeyecek" dedi.

"EMRE AĞABEYİN TECRÜBESİNİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Güzel bir ortam olduğunu ve bunun milli takımda yakalanmasının önemli olduğunu vurgulayan Şahiner, "Fizyoterapistten, aşçısına kadar çok samimi ve içten bir ortam var. Çok güzel bir aile ortamı var, inşallah bu devam eder ki başarıyı getiren önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Fransa'nın önemli oyuncularından hiç kimseyi konuşmadık, içeride kendi aramızda birkaç arkadaşımızla kendi önemli oyuncularımızı konuştuk. Bence bunlar daha değerli. Çağlar olsun, Cengiz olsun, Enes olsun, Okay olsun, çok önemli kulüplere çok önemli katkılar yaptılar. İnşallah çok daha iyi yerlere gidecekler çok daha başarılı olacaklar. Onların önemli oyuncuları illaki var evet kabul ediyorum ama bizim oyuncularımız, bizim genç oyuncularımız daha değerli. Emre ağabey çok daha değerli, her an herkes onun gözüne bakıyor, her şeyi almaya çalışıyoruz bütün tecrübesinden. Aynı şekilde Burak ağabey de öyle" ifadelerinde bulundu.