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Nazlı Kayı Sabancı’dan hamilelik pozu! Elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

2021 yılında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinden müjdeli haber geldi. Çift bebek beklediklerini duyurdu. Nazlı Kayı, eşiyle birlikte sosyal medya hesabından karnını tuttuğu pozunu paylaştı. Giydiği elbisesinin fiyatını duyanların ise dudakları uçukladı.

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  • Nazlı Kayı Sabancı’dan hamilelik pozu! Elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    2021 yılının Haziran ayınında Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Kayı, hamile olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte poz veren Kayı'nın üzerindeki elbisenin fiyatı dudak uçuklattı.
  • Nazlı Kayı Sabancı’dan hamilelik pozu! Elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün ile evlenen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti bebek bekledikleri haberini sevenleriyle paylaştı.
  • Nazlı Kayı Sabancı’dan hamilelik pozu! Elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    3 aylık hamile olduğu haberleri basına sızdıktan sonra Nazlı Kayı, iddiaları doğrular nitelikteki paylaşımını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
  • Nazlı Kayı Sabancı’dan hamilelik pozu! Elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    Hacı Sabancı 3 aylık hamile eşi Nazlı Kayı Sabancı'nın karnını tutarak poz verdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kayı’nın üzerindeki düz elbiseye takıldı fakat fiyatı herkesi şoke etti.
  • Nazlı Kayı Sabancı’dan hamilelik pozu! Elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    İşte Nazlı Kayı'nın hamile olduğunu duyurduğu gönderisi...
  • Nazlı Kayı Sabancı’dan hamilelik pozu! Elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

    Ünlü bir markaya ait olduğu bilinen elbisenin fiyatının ise 40 bin TL olduğu öğrenildi.
  • Nazlı Kayı Sabancı’dan hamilelik pozu! Elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı!
  • Nazlı Kayı Sabancı’dan hamilelik pozu! Elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı!
  • Nazlı Kayı Sabancı’dan hamilelik pozu! Elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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