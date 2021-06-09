Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolNBA
ABONE OL

NBA'de 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu Nikola Jokic

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi

NBA'de 2020-2021 sezonunun en değerli oyuncusu Nikola Jokic
AA

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sırp pivot, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Joel Embiid (Philadelphia 76ers),Stephen Curry (Golden State Warriors),Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Chris Paul'ü (Phoenix Suns) geçerek ödüle layık görüldü.

Kariyerinde 3 kez all-star maçında oynama onurunu yaşayan Jokic, normal sezonun MVP'si ödülünü ilk kez aldı. 2014 NBA Draftı'nda Nuggets tarafından 41. sırada seçilen Jokic, MVP ödülünü kazanan en düşük sıradan seçilmiş oyuncu oldu. Sırp basketbolcu ayrıca 1969-1970 sezonu MVP'si Willis Reed'den sonra draftın 2. turunda seçilip ödülü alan ikinci isim olarak kayıtlara geçti.

Jokic, Hakeem Olajuwon (Nijerya),Tim Duncan (Virjin Adaları),Steve Nash (Güney Afrika),Dirk Nowitzki (Almanya) ve Giannis Antetokounmpo'dan (Yunanistan) sonra ABD dışında doğup ödülü kazanan 6. basketbolcu oldu.

Nuggets'ın 47 galibiyet, 25 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 3. sıradan play-off'lara gitmesinde önemli katkısı bulunan Jokic, normal sezondaki 72 karşılaşmada da sahaya çıktı. Maç başına ürettiği 26,4 sayı ve 8,4 asistle kariyer rekorlarını kıran Jokic ayrıca 10,9 ribaunt ortalaması yakaladı.

Sırp pivot, Oscar Robertson ve Russell Westbrook'tan sonra sezonu 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asistin üstünde ortalamayla tamamlayan 3. oyuncu olmayı da başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de 76ers, Hawks karşısında seriyi eşitledi
BASKETBOL76ers seriyi eşitledi
NBA'de rakibini 39 sayı farkla mağlup eden Brooklyn Nets, seride 2-0 öne geçti
BASKETBOLBucks, Nets'i farklı geçti!
NBA'de Tom Thibodeau sezonun en iyi başantrenörü seçildi
BASKETBOLSezonun en iyisi Thibodeau
Frutti Extra Bursaspor, Ömer Utku Al'ı transfer etti
BASKETBOLÖmer Utku Al, Frutti Extra Bursaspor'da
Şampiyon Anadolu Efes Basketbol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti
BASKETBOLAnadolu Efes, Anıtkabir'i ziyaret etti
Potada şampiyon Anadolu Efes!
BASKETBOLPotada şampiyon Anadolu Efes!
NBA'de Mavericks'i yenen Clippers, konferans yarı finaline kalan son takım oldu
BASKETBOLClippers, yarı finalde!
Anadolu Efes'te şampiyonluk coşkusu: "Hedefler bitmez"
BASKETBOL"Anadolu Efes’te hedefler bitmez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i kutladı
BASKETBOLCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes, kupasını aldı
BASKETBOLAnadolu Efes, kupasını aldı