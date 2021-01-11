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NBA'de Clippers, Bulls'u mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Zach LaVine'in 45 sayılık katkı yaptığı Chicago Bulls'u 130-127 yendi

NBA'de Clippers, Bulls'u mağlup etti

NBA'e 7 maçla devam edildi. Boston Celtics-Miami Heat karşılaşması ise konuk ekip Heat'in yeni tip koronavirüs salgını ve sakatlıklardan dolayı 8 oyuncu sayısına ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Batı Konferansının iddialı takımlarından Los Angeles Clippers, sahasında oynadığı Chicago Bulls mücadelesini 130-127 kazandı.

Clippers'ı galibiyete, 35 sayı kaydeden Kawhi Leonard, 28 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten Paul George ve kenardan gelerek 21 sayı atan Lou Williams taşıdı.

Maçı 45 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle tamamlayan Bulls oyuncusu Zach LaVine, sahanın en skoreri oldu.

THUNDER, NETS DEPLASMANINDA KAZANDI

Oklahoma City Thunder, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 129-116 yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Hamidou Diallo 25 sayı, 4 top çalma ve Al Horford 22 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Nets'te ise ​​​​​​​Kevin Durant'in 36 sayı, 11 ribaunt ve Caris LeVert'in 21 sayı, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Utah Jazz: 86-96

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 130-127

New York Knicks-Denver Nuggets: 89-114

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 116-129

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 102-120

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 96-88

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 106-105

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