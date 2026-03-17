        NBA'de Los Angeles Lakers'tan üst üste 6. galibiyet - Basketbol Haberleri

        NBA'de Los Angeles Lakers'tan üst üste 6. galibiyet

        NBA'de Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 100-92 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Lakers'tan üst üste 6. galibiyet

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 100-92 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

        Toyota Center'da Rockets'a konuk olan Batı Konferansı üçüncüsü Lakers, Luka Doncic'in 36 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla galip gelerek sezonun 43. maçını kazandı.

        Konuk ekipte LeBron James 18 ve Austin Reaves 15 sayı attı.

        Bu sezon 26. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets'ta Jabari Smith Jr 22, Amen Thompson 19 ve Kevin Durant 18 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

        WARRIORS 5 MAÇ SONRA KAZANDI

        Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors, Capital One Arena'da konuk olduğu Washington Wizards'ı 125-117 yenerek 5 maç sonra galip geldi.

        Sezonun 33. galibiyetini alan Warriors'ta Kristaps Porzingis 30 ve De'Anthony Melton 27 sayıyla oynadı. Karşılaşmada yaklaşık 2 dakika süre alan Ömer Faruk ise 2 sayı, 1 asist üretti.

        Ayrıca Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr, 943'üncü normal sezon maçında 600 galibiyete ulaştı. Kerr, Phil Jackson (805), Pat Riley (832) ve Gregg Popovich'ten (887) sonra NBA'de bu sayıya en hızlı ulaşan 4. isim oldu.

        Peş peşe 12 olmak üzere 51. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta ise Bilal Coulibaly, Will Riley ve Trae Young 21'er sayı buldu.

        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"