        NBA'de Minnesota Timberwolves ve New York Knicks yarı finalde!

        NBA'de Minnesota Timberwolves, Nikola Jokic'li Denver Nuggets'ı 110-98 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve adını Batı Konferansı yarı finaline yazdırdı. Doğu Konferansı'nda ise New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 140-89 mağlup etti ve seriyi 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:45
        Minnesota ve New York yarı finalde!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks ve Minnesota Timberwolves play-off yarı finaline çıktı.

        State Farm Arena'na oynanan maçta New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 140-89 gibi farklı skorla yenerek kulüp tarihinin en farklı play-off galibiyetine imza attı ve seriyi 4-2 kazandı.

        Knicks'te OG Anunoby 27 dakikada 29 sayı atarken, Karl-Anthony Towns 12 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle serideki ikinci "triple-double"ını yaptı. Mikal Bridges, galibiyete 24 sayılık katkı sağladı.

        Knicks, NBA play-off tarihindeki en farklı altıncı galibiyeti elde eden takım oldu. Devre arasındaki 47 sayılık fark (83-36) ise play-off tarihindeki en büyük fark olarak kayıtlara geçti.

        Hawks'ta Jalen Johnson 21 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

        Knicks, Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics-Philadelphia 76ers serisinin galibiyle karşılaşacak.

        SPURS'ÜN RAKİBİ TIMBERWOLVES OLDU

        Denver Nuggets'ı 110-98 mağlup ederek seriyi 4-2 kazanan Minnesota Timberwolves, yarı finalde San Antonio Spurs ile eşleşti.

        Timberwolves'ta Jaden McDaniels 32 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik ederken, Terrence Shannon Jr. 24 sayı üretti.

        Nuggets'ta ise Nikola Jokic 28 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, Cameron Johnson 27 sayı, 8 ribauntla oynadı.

        76ERS SERİYİ 7. MAÇA TAŞIDI

        Boston Celtics'i 106-93 yenen Philadelphia 76ers, seride 3-3 eşitliği sağladı. Serinin 7. ve son maçı cumartesi günü Boston'da oynanacak.

        76ers'ta Tyrese Maxey 30, Paul George 23 sayılık performans sergiledi.

        Celtics'te Jaylen Brown 18 sayı, Jayson Tatum 17 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

