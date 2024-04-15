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        NBA'de normal sezon maçları tamamlandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon maçları tamamlanırken play-off ve play-in eşleşmeleri belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:12
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        NBA'de normal sezon bitti
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        NBA'de normal sezon, 15 maçla sona erdi. Batı Konferansı'nda play-in oynama hakkı kazanan Golden State Warriors, sahasında Utah Jazz'ı 123-116 mağlup ederek sezonu 46 galibiyetle tamamladı. Stephen Curry'nin forma giymediği mücadelede Warriors adına Klay Thompson 25 ve Andrew Wiggins 19 sayı kaydetti.

        Jazz'da mücadeleye ilk 5'te başlayıp yaklaşık 30 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 11 sayı, 18 ribauntla "double-double" yaptı. Sezonu 51. mağlubiyetle Batı Konferansı 12'ncisi olarak bitiren Jazz'da Keyonte George 21 ve Taylor Hendricks 16 sayı attı.

        BATIDA ZİRVE THUNDER'IN

        Oklahoma City Thunder, sahasında Dallas Mavericks'i 135-86 yenerek 57. galibiyetini aldı ve Batı Konferansı'nı zirvede bitirdi.

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        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 15 ve Aaron Wiggins 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Luka Doncic ve Kyrie Irving gibi yıldızlarına dinlenme imkanı tanıyan Batı Konferansı 5'incisi Mavericks'te (50 galibiyet, 32 mağlubiyet) Brandon Williams 22 ve Olivier-Maxence Prosper 15 sayı üretti.

        SUNS DOĞRUDAN PLAY-OFF'A

        Phoenix Suns, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 125-106'lık skorla geçti ve Batı'da 6. sırayı alarak doğrudan play-off bileti elde etti.

        Sezonu 49 galibiyetle tamamlayan Suns'ta Bradley Beal 36 ve Devin Booker 23 sayıyla ön plana çıktı.

        Batı üçüncüsü Timberwolves'ta (56 galibiyet, 26 mağlubiyet) Rudy Gobert 21 ve Mike Conley 17 sayı buldu.

        SONUÇLAR

        Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 107-86

        Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 113-88

        New York Knicks-Chicago Bulls: 120-119 (Uzatmada)

        Miami Heat-Toronto Raptors: 118-103

        Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 157-115

        Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 110-120

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        Boston Celtics-Washington Wizards: 132-122

        San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 123-95

        Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 121-82

        Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 135-86

        New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 108-124

        Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 106-125

        Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 111-126

        Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 105-116

        Golden State Warriors-Utah Jazz: 123-116

        - Play-off ve play-in eşleşmeleri

        Normal sezon maçlarının tamamlanmasının ardından NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.

        Play-in maçlarının 17-20 Nisan'da oynanacağı ligde play-off karşılaşmaları ise 21 Nisan'da başlayacak.

        Eşleşmeler şu şekilde:

        - Play-in

        Batı Konferansı:

        Sacramento Kings (9) - Golden State Warriors (10)

        New Orleans Pelicans (7) - Los Angeles Lakers (8)

        Doğu Konferansı:

        Chicago Bulls (9) - Atlanta Hawks (10)

        Philadelphia 76ers (7) - Miami Heat (8)

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        - Play-off

        Batı Konferansı:

        Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım

        Los Angeles Clippers (4) - Dallas Mavericks (5)

        Minnesota Timberwolves (3) - Phoenix Suns (6)

        Denver Nuggets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım

        Doğu Konferansı:

        Boston Celtics (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım

        Cleveland Cavaliers (4) - Orlando Magic (5)

        Milwaukee Bucks (3) - Indiana Pacers (6)

        New York Knicks (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım

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