        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri netleşti

        NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri netleşti

        NBA'de normal sezonun sona ermesinin ardından play-off ve play-in eşleşmeleri de belli oldu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nı 5. sırada tamamladı ve play-off'ta 4. sıradaki Los Angeles Lakers ile eşleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:28
        NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri netleşti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle beşinci olarak play-off'lara kaldı.

        Rockets, play-off ilk turunda normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.

        Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise play-in eşleşmesinde Orlando Magic ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi Boston Celtics'in rakibi olacak.

        THUNDER VE PISTONS ZİRVEDE

        Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi.

        Batı Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 60 galibiyet, 22 mağlubiyetle Detroit Pistons, normal sezonu ilk sırada tamamladı.

        PLAY-OFF VE PLAY-IN EŞLEŞMELERİ

        Play-in maçlarının 14-17 Nisan'da oynanacağı ligde, play-off karşılaşmaları 18 Nisan'da başlayacak.

        Eşleşmeler şu şekilde:

        PLAY-IN

        Batı Konferansı:

        Los Angeles Clippers (9) - Golden State Warriors (10)

        Phoenix Suns (7) - Portland Trail Blazers (8)

        Doğu Konferansı:

        Charlotte Hornets (9) - Miami Heat (10)

        Philadelphia 76ers (7) - Orlando Magic (8)

        PLAY-OFF

        Batı Konferansı:

        Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım

        Los Angeles Lakers (4) - Houston Rockets (5)

        Denver Nuggets (3) - Minnesota Timberwolves (6)

        San Antonio Spurs (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım

        Doğu Konferansı:

        Detroit Pistons (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım

        Cleveland Cavaliers (4) - Toronto Raptors (5)

        New York Knicks (3) - Atlanta Hawks (6)

        Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım

