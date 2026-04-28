Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        NBA'de yılın çaylağı Cooper Flagg

        NBA'de yılın çaylağı Cooper Flagg

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks forması giyen Cooper Flagg, yılın çaylak oyuncusu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA'de yılın çaylağı Flagg!

        Dallas Mavericks'ın yıldız ismi Cooper Flagg, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın çaylak oyuncusu seçildi.

        NBA'in açıklamasına göre 19 yaşındaki Flagg, medya mensupları tarafından yapılan oylama sonucu 2025-2026 sezonunda en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.

        Oylamada Charlotte Hornets'tan Kon Knueppel ikinci, Philadelphia 76ers'tan VJ Edgecombe ise üçüncü sırada yer aldı.

        Ligde ilk senesini geçiren oyuncuların aday gösterildiği ve efsane basketbolcu Wilt Chamberlain'in isminin verildiği ödülü kazanan Flagg, normal sezonu 21 sayı, 6,7 ribaunt ve 4,5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

        Bu sezon Orlando Magic'e karşı 51 sayı atan ABD'li skorer basketbolcu, bir NBA maçında 50 sayıya ulaşan en genç oyuncu olmayı başardı.

        Flagg, 1984-85 sezonundan bu yana Michael Jordan'dan sonra takımının sayı, ribaunt, asist ve top çalma istatistiklerinde zirveye yerleşen ilk çaylak oyuncu da oldu.

