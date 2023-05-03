Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol NBA
ABONE OL

NBA’de normal sezonun MVP’si Joel Embiid seçildi

NBA’de 2022-2023 sezonunda En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünün sahibi Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid oldu. Embiid, kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı

NBA’de normal sezonun MVP’si Joel Embiid seçildi
İHA

NBA’de normal sezonun tamamlanmasının ardından sezonun en değerli oyuncusuna verilen MVP ödülü de sahibini buldu. Denver Nuggets’tan Nikola Jokic, Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo ve Philadelphia 76ers‘tan Joel Embiid’in aday olduğu MVP ödülünü, 73 birincilik oyu alan Philadelphia’nın 29 yaşındaki yıldız uzunu Embiid kazandı. Oylamada 15 birincilik oyu alan Nikola Jokic ikinci, 12 oy alan Giannis Antetokounmpo ise üçüncü oldu. Joel Embiid, bu sezon parkeye çıktığı 66 maçta 33.1 sayı, 10.1 ribaund, 4.2 asist, 1.7 blok, 1 top çalma ve yüzde 55 şut isabetiyle mücadele etmiş ve Philadelphia’nın, Doğu Konferansı’nı üçüncü sırada tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştu.

Öte yandan Embiid, 2000-2001’de Allen Iverson’dan bu yana MVP ödülünü kazanan ilk Philadelphia oyuncusu oldu.

MVP ÖDÜLÜNÜ 37 YILDIR 3 KEZ ÜST ÜSTE KAZANAN OLMADI

NBA’de 1984, 1985 ve 1986 sezonlarında MVP seçilen Larry Bird’den bu yana son 37 senedir MVP ödülünü 3 kez üst üste kazanan bir oyuncu olmadı. Son 2 sezonun MVP’si Nikola Jokic, bu sezon Embiid’in ardından ikinci sırada yer alarak üst üste 3 kez MVP ödülü kazanma şansını kaybetti. NBA tarihinde Larry Bird’ün dışında MVP ödülünü 3 kez üst üste kazanan diğer 2 oyuncu ise Wilt Chamberlain ve Bill Russell oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Singleton hastaneye kaldırıldı! Kalp krizi...
BASKETBOL Singleton hastaneye kaldırıldı!
Lakers, Golden State’i yenerek seriye galibiyetle başladı
BASKETBOL Lakers, seriye galibiyetle başladı
Partizan: 80 - Real Madrid: 82 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Real Madrid seriyi uzattı!
Rusya'da holiganlar CSKA Moskovalı basketbolcu Alexey Shved'i hastanelik etti!
BASKETBOL Holiganlar Shved'i hastanelik etti!
EuroCup'ta sezonun MVP'si Türk Telekom'dan Jerian Grant seçildi!
BASKETBOL EuroCup'ta MVP Jerian Grant!
Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar? Fenerbahçe Olympiakos basketbol maçı...
BASKETBOL Olympiakos FB Beko play-off maçı ne zaman?
Dünyanın gözü bu maçta: Partizan Real Madrid basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BASKETBOL Dünyanın gözü bu maçta: Partizan Real Madrid maçı ...
Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor
BASKETBOL Türk Telekom, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek
BASKETBOL Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u konuk edecek
Denver, Phoenix’i yenerek seriyi 2-0 yaptı
BASKETBOL Denver, Phoenix’i yenerek seriyi 2-0 yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.