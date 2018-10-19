Körfez bölgesinin en büyük bankacılık gruplarından olan Kuveyt merkezi National Bank of Kuwait (NBK), dijital operasyonlarını bir Türk’e emanet etti. NBK Group’un Dijitalden Sorumlu Genel Müdürü, Deniz Devrim Cengiz oldu.

13 yıldır TEB’in dijital bankacılık faaliyetlerinin liderliğini sürdüren Cengiz, 2016 yılından bu yana TEB’te Dijital Bankacılık Grup Direktörü olarak görev alıyordu.

Deniz Devrim Cengiz, düzenleyici kuruluşların onay süreci tamamlanarak resmileşen yeni görevinde, NBK Group’un dijital faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Cengiz aynı zamanda bankanın dijital dönüşümüne liderlik ederek Group CDO (Chief Digital Officer) rolünü de üstlenecek.

Cengiz, Forbes’un ‘Dünya’nın En Güçlü 100 Kadını’ listesinde de yer alan NBK Group Başkanvekili Shaikha Al-Bahar’a bağlı olarak görev yapacak.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu 15 ülkede faaliyet gösteren NBK, 90 milyar dolarlık aktif büyüklüğüne sahip. Geçen yıl karı yüzde 9.2 artışla 1.1 milyar dolara ulaşan bankanın 7 bin çalışanı bulunuyor.

‘MENTOR’LUK DA YAPIYOR

2005 yılından bu yana dijital bankacılığa odaklanan Deniz Devrim Cengiz’in yönetiminde 2015 yılında hayata geçirilen TEB’in dijital bankacılık platformu CEPTETEB, üçüncü yılında 600 bin müşteriye ulaştı. İzmir Fen Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra, iş hayatına 1996’da Nicholson International’da başladı.

Ardından Garanti Bankası’nda Teftiş Kurulu ile CRM ve Pazarlama bölümlerinde görev aldı. 2005 yılında TEB’in BNP Paribas ile gerçekleştirdiği ortaklıkla birlikte katıldığı TEB’de sırasıyla Bireysel Pazarlama, CRM ve Segmentasyon, Alternatif Dağıtım Kanalları bölümlerini kurup yönetti.

Bankada, 6 yıllık Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörlüğü serüveni sonrasında Nisan 2016’dan bu yana Dijital Bankacılık Grup Direktörü olarak görev yaptı. Girişim ekosistemine yakınlığı ile de bilinen Deniz Devrim Cengiz, Startup Boot Camp Istanbul, İTÜ Çekirdek, Galata Business Angels (GBA) ve TEB Girişim Evi bünyesindeki çeşitli girişimlere mentor olarak da destek veriyor.

HONG KONG’TAKİ BANKAYA TÜRK CEO

663 milyar dolarlık varlığa sahip olan İngiltere merkezli finans kuruluşu Standard Chartered da bu yılın ağustos ayında dijital bankasının başına bir Türk’ü getirmişti.

Standard Chartered’ın Hong Kong’taki ilk dijital bankasının CEO’su Deniz Güven olmuştu. Güven, 2007-2017 yılları arasında Garanti Bankası’nda dijitalden sorumlu kıdemli yöneticiliği başta olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştu.

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