Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ‘Ne Gemiler Yaktım’ bu akşam SHOW TV'de başlıyor

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ bu akşam SHOW TV'de başlıyor

        SHOW TV'de bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan, Ay Yapım'ın dizisi 'Ne Gemiler Yaktım' heyecanla bekleniyor. Bölüme saatler kala yayınlanan yeni sahne, Yasemin ve Fidan'ın yollarının nasıl kesişeceğine dair merakı giderek artırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 15:51 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk bölüme saatler kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ne Gemiler Yaktım’ için artık son saatler!

        Bu akşam birinci bölümüyle SHOW TV’de ekrana gelecek olan dizinin yayınlanan yeni sahnesinde, Yasemin küçük kızına olan sevgisinden ve bağlılığından bahsederken, kızı için her şeyi yapabileceğini söylüyor.

        Kızının başına bir şey gelirse gözünü karartabileceğini açıkça ifade eden Yasemin’in Fidan’a söylediği tehditkâr sözler dikkat çekiyor. İki kadının yollarının nasıl kesişeceği büyük bir merakla bekleniyor.

        REKLAM

        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan 'Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

        ‘Ne Gemiler Yaktım’, bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.

        İşte 'Ne Gemiler Yaktım'dan Yeni Sahne;

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yayın tarihi belli oldu
        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yayın tarihi belli oldu
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ne Gemiler Yaktım SHOW TV dizi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?