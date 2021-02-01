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Türk sinemasının usta isimlerinden Nebahat Çehre, 1987 yılında rol aldığı 'Kavanoz Adam' dizisinin setindeki görüntüleriyle gündeme geldi.

Çehre'nin 33 yıl öncesine ait videosu, TRT Arşiv'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

"ŞİMDİ DAHA GENÇ GÖRÜNÜYOR"



Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma, "Benjamin Button'un kadın versiyonu", "Şimdi daha genç görünüyor" ve "Yaş aldıkça güzelleşmiş" gibi yorumlar yapıldı.

SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

2017 yılında Ömür Sabuncuoğlu'na röportaj veren ünlü oyuncu, "Herkes sizin için 'Nebahat Çehre yaşlanmıyor' diyor. Nazar değmesinden korkuyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Nazara pek inanmıyorum hatta bunun için biraz kızarlar bile bana.

Çehre, Sabuncuoğlu'nun "Peki nedir bu güzelliğinizin sırrı?" sözlerinin üzerine ise şunları söylemişti:

Kendimi çok güzel bulmuyorum. Bugüne kadar cilt bakımına bile gitmedim. Banyoda kese kullanıyorum. Hamamdaki buhar da iyi geliyor. Sabah kalktığımda iyi bir suyla yüzümü yıkayıp, suyu yüzümde bırakıyorum. Sabahları ılık limonlu su içiyorum. Bir de 40 dakika vücudumdaki kasları açacak hareketler yapıyorum. Çalışmadığım müddetçe yüzüme fondöten sürmüyorum. Aslında güzellik için hayata güzel bakıp, insanları güzel görmek de yeterli bence.

"KENDİMDEN BIKTIM"

Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen 76 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, muhabirlerin "Yeni bir projede olacak mısınız?" sorusuna, "Bambaşka bir karakterle ekranlara dönmek istiyorum. Çünkü ben de kendimden bıktım. Farklı bir karakter olursa ekranlara dönmek isterim" şeklinde yanıt vermişti.