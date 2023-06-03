Necdet Ünüvar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Necdet Ünüvar hangi görevlerde bulundu?

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Necdet Ünüvar'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi olan Necdet Ünüvar, TBMM 23., 24., 25. ve 26. dönem AK Parti'den Adana milletvekili olarak Meclis’te görev almıştır. 14 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Üniversitesi rektörlüğüne atanan Necdet Ünüvar'ın hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği merak konusu oldu. İşte Necdet Ünüvar kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?" sorularının yanıtı...

NECDET ÜNÜVAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

6 Haziran 1960’ta Adana Ceyhan’da doğdu.

İlkokulu Adana’da, ortaokul ve Liseyi Mersin’de, Üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamladı.

Tıp Doktoru olarak Mardin’de mecburi hizmet sonrası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önce İç Hastalıkları ihtisasını, daha sonra Endokrinoloji ve Metabolizma ihtisasını tamamladı. Atatürk Üniversitesinde 1996 yılında Doçent ve 2001 yılında Profesör oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.12.12.2002-08.05.2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

23, 24, 25 ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi.

6 Araştırma Komisyonunda görev yaptı: 3’ünde Başkanlık (Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı, Bilişim ve İnternet, Sağlıkta Şiddet), 1 Komisyonda Başkanvekilliği (Kayıp Çocuklar), 2 Komisyonda Üye olarak görev yaptı.

23. ve 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı.

24. Dönemde 31.01.2013 tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçildi. 26. Dönemde aynı Komisyon Başkanlığına bir kez daha seçildi.

Aynı zamanda 7 yıl Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. Çalışmalarından dolayı 04 Haziran 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Azerbaycan’ın en büyük nişanı olan “Devlet Dostluk Nişanı” verildi.

Özellikle Sağlık, Bilişim, Türk Dünyası ve bilhassa Azerbaycan ile ilişkiler ve Uyuşturucu ile mücadele alanında çok yoğun çalışmalar yaptı. Uyuşturucu ile Mücadele Kurul Başkanlığı ve Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu üyeliğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyeliğine atandı.

14.08.2020 tarihli 31213 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üniversitemize Rektör olarak atanmıştır.

İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.