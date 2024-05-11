Neden sağ ya da sol el kullanma ayrımı yaparız: Solaklar neden sağ elini kullananlardan daha azdır?
Sağ veya sol el tercihi, insanların fizyolojik ve nörolojik yapılarıyla ilgilidir ve genellikle doğuştan gelir. Sağ el kullanımı, nüfusun çoğunluğunu oluştururken, sol el kullanımı daha az yaygındır. İşte sebepleri...
Solak bireylerin azlığı birçok faktöre dayanabilir; çevresel etkiler, kültürel normlar ve genetik özellikler bunlardan bazılarıdır. Solaklık, bilimsel araştırmalarla da incelenen bir konudur ve insan vücudunun karmaşık bir özelliği olarak kabul edilir. İşte konu hakkında merak edilenler...
NEDEN BİR ELİ DİĞERİNE TERCİH EDERİZ?
Mektup yazarken, resim çizerken veya top fırlatırken bir elinizi tutmak bu görevleri daha iyi yerine getirmenize yardımcı olur. Sürekli el değiştirmek, beynin bu şeyleri nasıl yapacağını öğrenmesinin daha uzun süreceği anlamına gelebilir, dolayısıyla beyniniz size belirli bir eli tercih etmenizi söyler.
BEYNİMİZ DE SAĞ SOL AYRIMI YAPIYOR!
Ayrıca topa vururken belirli bir ayağı kullanmayı tercih etmenizin nedeni de budur. Unutmayın, o ayağınızla ne kadar çok tekme atarsanız o kadar iyi tekme atarsınız. Ancak bir görevi yerine getirirken bir tarafı diğerine tercih eden yalnızca ellerimiz ve ayaklarımız değildir; beynimiz bile bunu yapar!
Örneğin konuşma, matematik yapma ve resim yapma becerileriniz, beynin bir tarafında diğerine göre daha fazla oturmayı tercih eder. Şaşırtıcı bir şekilde, yazı yazmak veya top atmak için kullandığınız el genellikle beyninizin konuşmak için kullandığınız tarafıyla ilişkilidir. Örneğin, konuşmak için beyninizin sol tarafını kullanıyorsanız, muhtemelen sağ elinizi kullanacaksınız.
NE ZAMAN SOLAK YA DA SAĞ ELİMİZİ KULLANIYOR OLURUZ?
Hangi elinizi kullanacağınız bir seçim değildir. Daha ziyade, ebeveynlerinizden aldığınız genlerinizin ve aynı zamanda yaşam deneyiminizin bir karışımıdır. İlginç bir şekilde, tamamen aynı genleri paylaşan tek yumurta ikizleri her zaman aynı eli paylaşmıyor. Çoğu ebeveyn, yaklaşık iki yaş civarında çocuklarının hangi eli tercih ettiğini anlamaya başlayabilir.
Ancak bilim insanları, bebeklerin solak mı yoksa sağ elini mi kullanacağını daha doğmadan doğru bir şekilde tahmin edebiliyor! Bilim insanları, henüz anne karnında yaşayan bebeklerin en çok hangi kolunun hareket ettiğini ölçerek, doğduklarında hangi eli tercih edeceklerini belirleyebiliyor.
SOL ELİ KULLANMAK GENETİK OLABİLİR
Genetikte; sağ eli belirleyen D geni varken, sol eli belirleyen C geni vardır. İnsanların çoğunda sağ eli destekleyen D geni bulunur ve C geninin bulunma olasılığı daha düşüktür. Bu teoriye göre; birinin solak olması tesadüfen meydana gelir.
Bu teori aynı zamanda, sağ elini kullanan bir ebeveynden dünyaya gelen solak bir çocuğun durumunu da açıklayabilir; bebek, ailenin gen havuzunda bulunan C genini almış olabilir.
Kaynak: ABC