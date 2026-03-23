Nefes kesen derbide Real Madrid, Atletico Madrid'i yıktı!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.

Ademola Lookman, 33. dakikada Atletico Madrid'i öne geçirdi. İkinci yarıya çok hızlı başlayan Real Madrid, 52. dakikada Vinicius Junior'ın penaltısı, 55. dakikada Fede Valverde'nin golüyle bir anda öne geçti. Atletico Madrid, 66. dakikada Nahuel Molina'nın müthiş golüyle tekrar eşitliği sağladı. Real Madrid, 72. dakikada Vinicius Junior'un nefis golüyle bir kez daha öne geçti. Brezilyalı yıldız maçın skorunu da tayin etti.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, maça ilk 1'de başladı ve 74. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

REAL MADRID TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Atletico Madrid'i konuk ettiği son 13 resmi maçı kaybetmeyen ve 7. galibiyetini elde eden Real Madrid, puanını 69'a yükseltti ve lider Barcelona'yı 4 puan geriden takibini sürdürdü. Atletico Madrid ise 57 puanda ve 4. sırada kaldı.

Real Madrid, milli aradan sonra Mallorca deplasmanına gidecek. Atletico Madrid ise sahasında Barcelona'yı konuk edecek.