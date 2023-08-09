Neftçi Bakü Beşiktaş 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?
Bu yıl ülkemizi Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Arnavutluk ekibi Tirana'yı iki maçta da mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran siyah beyazlıların Neftçi Bakü maçına dair ayrıntıları bir araya getirdik...
Neftçi Bakü Beşiktaş 3. ön eleme turu ilk maçı için artık nefesler tutuldu. Bu yıl üç kulvarda birden mücadele edecek olan siyah beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma hesapları yapıyor. İşte, yayıncı kuruluşunun da belli olduğu Neftçi Bakü Beşiktaş karşılaşmasına dair ayrıntılar...
NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Neftçi Bakü Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Zorlu mücadelenin başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı.
NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Beşiktaş Neftçi Bakü karşılaşması S Sport'tan canlı yayınlanacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE BEŞİKTAŞ'IN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?
Beşiktaş Neftçi Bakü UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Kartal bu turu da geçmesi halinde ise bu turda da gülen taraf olduğu takdirde play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar