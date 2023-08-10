UEFA Konferans Ligi Neftçi Bakü Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
Neftçi Bakü Beşiktaş maçı için beklenen gün geldi çattı. UEFA Konferans Ligi'nde Arnavutluk ekibi Tirana'yı turnuvanın dışına iten Beşiktaş, bu kez Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte, bu akşam saat 20:00'de başlayacak zorlu maça ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...
Bu yıl ülkemizi Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. İşte mücadelenin yayıncı kanalı, siyah beyazlı temsilcimizin muhtemel ilk 11'i ve rövanş karşılaşması hakkında detaylar...
NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Neftçi Bakü Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Zorlu mücadelenin başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı.
NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Beşiktaş Neftçi Bakü karşılaşması S Sport'tan canlı yayınlanacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE BEŞİKTAŞ'IN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?
Beşiktaş Neftçi Bakü UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Kartal bu turu da geçmesi halinde ise bu turda da gülen taraf olduğu takdirde play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar