Ancak Nehir Erdoğan'ın, aradığı mutluluğu yine bulamadığı ortaya çıktı. Çiftin geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldığı konuşuluyor. İkilinin, fikir ayrılıkları yaşadığı ve bir dargın bir barışık ilişkilerinin iyicene çıkmaza girmesi sonucu yollarını ayırdığı belirtiliyor.

Kendisine ulaştığımız Renan Kaleli ise, ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı.