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        Haberler Magazin Nermin Bezmen: İyi ki sevmişim seni - Magazin haberleri

        Nermin Bezmen: İyi ki sevmişim seni

        Nermin Bezmen, şubatta vefat eden merhum eşi Tolga Savacı ile ilgili bir anısını anlatıp duygulandıran bir paylaşımda bulundu. "İyi ki sevmişim seni, iyi ki sevmişsin beni"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 13:15 Güncelleme: 16.03.2024 - 13:15
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        Tolga Savacı, geçtiğimiz Şubat ayında ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetmiş ve cenazesi, vasiyeti üzerine ABD'de defnedilmişti.

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        2018'de Tolga Savcı ile hayatlarını birleştiren Nermin Bezman, sosyal medya hesabından duygulandıran bir mesaj daha yayımladı.

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        Nermin Bezman, Tolga Savcı ile bir fotoğrafını ve yaşadıkları bir anıyı şöyle paylaştı;

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        "İYİ Kİ SEVMİŞİM SENİ"

        Ah birtanem, nasıl rüya gibi bir yaz akşamıydı. Kuruçeşme'de İl Divo konseriyle romantizmin bulutlarında dolaşmıştık. Aşktan, mutluluktan, aryalardan, mehtaptan, Boğaziçi'nin sihirinden sarhoştuk. Ilık bir rüzgâr vardı gecemizi okşayan. Bebek' e, yuvamıza "Yürüyelim" dedik. Bayılırdık el ele yürümeye. Daha yolun başında, sandaletimin bağcığı kopuverdi.
        "Taksi durdurayım aşkım." dedin. "Hiç gerek yok sevgilim." dedim. Çıkardım sandaletlerimi, kâğıt mendillerime sarıp koydum çantama. Tuttum yine o aşkla bekleyen elini, "Haydi yürüyelim." dedim.
        "Ciddi misin?"
        "Evet canım. Taksiye binip bu keyfi kaçıramayız."
        Hayretle bakıp bir mutlu kahkaha attın,
        "İşte benim kadınım!"
        Ellerimiz sımsıkı, ben yalın ayak, yola koyulduk, Ayşe Sultan'ın tepesine kadar. Yakalanmışız o arada kameraya...
        İyi ki bir tanem, iyi ki kaçırmamışız o minik ara zaman güzelliklerini. Şimdi hepsi bir arada, dev bir mutluluk ekranından yansıyorlar. İyi ki sevmişim seni, iyi ki sevmişsin beni. Hasretle, aşkla kucaklıyorum seni.
        Not: Sevgili Sucan çıkarmış arşivinden...

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        Daha önce Nermin Bezman ile Tolga Savacının vefat etmeden önce boşandıklarına dair çıkan iddiaları yalanlamıştı. Bezman, "Biz boşanmadık, ayrılmadık. Daha o sabah 'İlk günkü kadar aşığım sana' diye sarmalamıştı beni" ifadelerini kullanmıştı

        Fotoğraflar: Instagram

        #Nermin Bezme
        #Tolga Savcı
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