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Netflix'in Türkiye'de iptal ettiği Ece Yörenç'in dizisini İspanyollar çekecek

Netflix Türkiye'nin geçen yıl açıkladığı projelerinden biri olan ancak içinde eşcinsel bir karakter olduğu için çekim günü iptal edilen ünlü senarist Ece Yörenç'in 'Şimdi Aklım Olsaydı' adlıo diziyi İspanyollar aldı. Proje 'If Only' adıyla İspanyol Netflix orijinal dizisi olarak çekilecek.

Netflix'in Türkiye'de iptal ettiği Ece Yörenç'in dizisini İspanyollar çekecek


Netflix, İspanya’da gerçekleştirdiği bir etkinlikte, Ece Yörenç tarafından yaratılan 'If Only' dizisinin bir İspanyol Netflix orijinal dizisi olarak hayata geçirileceğini duyurdu.
Netflix geçen yıl Yörenç'in projesinin 'Şimdiki Aklım Olsaydı' adıyla Türkiye'de çekileceğini, dizinin yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yapacağı başrollerinde ise Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu'nun yer alacağı açıklamıştı.
Ancak çekimlere birkaç gün kala yetkililerin senaryodaki eşcinsel karakterin çıkarılmasını istediği Ece Yörenç'in de bunu kabul etmeyip dizinin çekimlerini iptal ettiği iddia edilmişti.

Ece Y&ouml;ren&ccedil;
Ece Yörenç

Türkiye'de günlerce tartışılan bu dizi şimdi 'If Only' adıyla İspanya'da hayata geçiriliyor. Ece Yörenç diziyi İspanya'ya, eski dizilerinden 'Fatmagül'ün Suçu Ne'nin de İspanyol versiyonunu da yapan Irma Correa birlikte uyarlayacak. İkili ünlü Variety dergisine verdikleri röportajda bu heyecan verici projenin ilk detaylarını paylaştı.

Ece Yörenç, dizinin Türkiye'de çekilememesinin ardından birçok ülkeden uyarlama için teklifler aldıklarını belirtip ekledi: "Senaryoda değişiklik yapmak istemediğimiz için dizi Türkiye'de çekilemedi. Sonra Netfilx İspanya büyük ilgi gösterdi. Irma daha önce de benim dizimi 'Alba' adıyla İspanya'ya uyarlamıştı..."

Megan Montaner
Megan Montaner

Irma Correa, Ece Yörenç'in öyküsünün evrensel bir öykü olduğunu belirtirken, Türkiye'de tartışmalara neden olan eşcinsel karakterle ilgili Yörenç şunları söyledi: "Türk versiyonunda bir kadınla bir erkek aşklarını ifade ediyorlar. Özel bir sahneden bahsetmiyorum aynı aşkı iki erkek de aynı şefilde ifade edebilir. Hikayemiz de karakterleri gibi dört mevsim üzerinde ilerleyecek. Tüm karakterler 4 mevsimi de yaşayacaklar."

Türk bir yaratıcının hikayesinin ilk kez Netflix aracılığıyla, başka bir ülkenin orijinal yapımı olma özelliğini taşıyan If Only'nin başrolünde Megan Montaner yer alacak.

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Özge Özpirinçci

DİZİNİN KONUSU

30’lu yaşlardaki Emma, Nando ile olan 10 yıllık evliliği içinde kaybolmuş mutsuz bir kadındır. Şimdiki aklı olsa Nando’yla asla evlenmeyeceğinden emindir. Günün birinde Nando’ya romantizm ve heyecandan yoksun bir rutin içinde hapsolduğunu ve boşanmak istediğini söyler. Aynı gün beş yüz yılda bir gerçekleşen, bütün dünyanın izlediği bir ay tutulması yaşanmaktadır, tutulmanın etkisiyle zamanda oluşan bir hata Emma’yı 10 yıl öncesine, şimdiki aklıyla 20 yaşındaki bedenine geri götürür ve Emma için müthiş bir serüven başlar. Hayat ona, önündeki 10 yılda onu nelerin beklediğini bilmenin avantajı ile, kim olduğunu ve ne olmak istediğini yeniden ölçüp, tartması için bir şans daha vermiştir.

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